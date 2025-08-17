España acaba sexta en Sassnitz y marcha cuarta en la general del Rolex SailGP Championship

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Los Gallos' firmaron un domingo complicado para terminar en sexta posición en el Gran Premio de Sassnitz (Alemania), octava cita del Rolex SailGP Championship, y cuartos en la general.

En una jornada con 'solo' diez F50 en la flota, las condiciones fueron absolutamente cambiantes, lo que condicionó todas las carreras. En esa tesitura, el Spain SailGP Team no encontró la estrategia ganadora y fue toda la jornada a remolque.

Los 'Gallos' empezaron de la peor manera posible, con una salida complicada en la primera carrera de la jornada, quedando en la cola de la flota. GBR, pese al incidente del sábado, fue de la partida, dominando la primera parte de la carrera. La falta de viento y las constantes trampas del campo de regatas fueron un rompecabezas para todos los equipos. Y en ese contexto, Dylan Fletcher fue el más listo y se llevó la primera carrera del día.

Los Gallos, pese a rozar la cuarta posición, acabaron sextos, y de nuevo volvieron con una salida complicada en la segunda carrera del domingo. En primera posición, Dylan Fletcher consolidó su gran actuación. Los Gallos, séptimos, necesitaban un milagro en la última carrera de flota del día para poder luchar por la final.

El Spain SailGP Team quedó de nuevo al fondo de la flota en la salida y, sextos, quedaron a cinco puntos de la final y con esa sexta posición en Sassnitz. Francia, Gran Bretaña y Australia fueron los tres F50 que disputaron la final y Francia sorprendió a los dos favoritos. Quentin Delapierre firmó la primera victoria de la temporada por delante de Tom Slingsby y Dylan Fletcher.

Con esta victoria de Francia, Australia asume el liderato del Rolex SailGP Championship con 61 puntos, los mismos que Nueva Zelanda. Los Gallos ahora son cuartos, con 56 puntos, a dos de Gran Bretaña que ocupa la tercera posición y a solo cinco de Australia y Nueva Zelanda. La próxima parada del Rolex SailGP Championship será en Saint-Tropez (12 y 13 de septiembre).

"Ha sido un fin de semana muy complicado por los cambios constantes. En la boya de arribada no había nada de viento y la situación ha sido muy cambiante durante toda la jornada. Hemos luchado para entrar en la final, pero al final no ha podido ser. Hoy no hemos navegado como deberíamos para estar en ella. Las salidas sin viento han sido muy complicadas, pero hemos superado otro fin de semana", dijo el estratega del Spain SailGP Team, Nicole van der Velden.