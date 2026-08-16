España se cuelga el bronce en maratón femenino por equipos en el Europeo

El equipo español femenino, formado por Txell Soler, Ester Navarrete, Carolina Robles y Fátima Ouhaddou, de maratón se cuelga el bronce en el Europeo - RFEA/SPORTMEDIA

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El equipo español femenino de maratón se ha colgado la medalla de bronce este domingo en el Campeonato de Europa de atletismo al aire libre, que se está disputando en Birmingham (Reino Unido), en el que el equipo masculino rozó el podio, cuarto, y en el que Carolina Robles, octava, y Jorge González, decimocuarto, fueron los españoles mejor clasificados.

En la prueba femenina, la finlandesa Alisa Vainio atacó en el primer kilómetro y completó el resto de la prueba en solitario para completar su espectacular actuación con un tiempo de 2:22:26, récord de los campeonatos. La húngara Lili Anna Vindics-Tóth, a casi cinco minutos (2:27:21), se colgó la plata, mientras que la británica Abbie Donnelly (2:27:33) se llevó el bronce.

Por equipos, Gran Bretaña se proclamó campeona por delante de Italia, mientras que España consiguió subirse al tercer cajón del podio, la misma posición lograda hace dos años en el Europeo de Roma 2024 en la prueba de ruta.

El éxito español estuvo liderado por Carolina Robles, que consiguió terminar en la octava plaza (2:28:07), con Fátima Ouhaddou entrando decimoquinta (2:30:37), Ester Navarrete decimoctava (2:31:57) y Txell Soler vigésima (2:32:31).

"Estoy muy contenta. Este Europeo era un objetivo y soñaba con este octavo puesto. Me he quedado un poco con la miel en los labios, porque esa medalla se me ha escapado en la última vuelta. El mero hecho de verme tan cerca me hace sentirme muy orgullosa del trabajo que hemos hecho para llegar hasta aquí. Es mi segundo maratón, es magnífico. Hemos sido bronce por equipos y es algo que nos merecíamos nosotras y Laura -Luengo, lesionada-, que no ha podido estar con nosotras; nos hemos acordado mucho de ella. Esto también va por ella", señaló Robles tras la prueba en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Por su parte, Soler confesó que esperaba "aportar más al equipo". "Pensaba que podía estar más en forma y estar en un puesto 10-12, incluso entre las ocho primeras. Hoy no ha sido el día, pero estoy contenta por el equipo", explicó. "Este equipo es un pedazo equipo. He sufrido mucho, lo he disfrutado y no puedo decir que no lo haya dado todo, así que estoy satisfecha", aseguró Navarrete.

"Estoy supersatisfecha por el equipo, somos unas pedazo de tías. Me emociono, es otra medalla más luchando por nuestro país. También queremos recordar a nuestra compañera Laura, que aunque se ha quedado en el camino estaba hoy con nosotras en todo momento. No me he encontrado bien al principio, han empezado muy rápido y mi cuerpo no respondía. Me he ido encontrando mejor con el tiempo, pero las piernas no respondían", relató Ouhaddou.

Mientras, en la prueba masculina, el alemán Amanal Petros, también con récord del campeonato (2:09:11), consiguió proclamarse campeón por delante del italiano Pietro Riva (2:09:18) y del israelí Gashau Ayale (2:09:21).

Los españoles, por su parte, se quedaban a casi dos minutos de la medalla de bronce por equipos, que fue para una Francia que terminó por detrás de la campeona Israel y de Alemania.

El mejor posicionado entre los representantes españoles fue Jorge González (2:11:10), decimocuarto, que terminó justo por delante de Carlos Mayo y de Ilias Fifa, decimoquinto (2:11:27) y decimosexto (2:11:33), respectivamente. Además, Ibrahim Chakir fue vigésimo (2:12:28), Jorge Blanco (2:14:55) vigésimo cuarto y Fernando Carro cuadragésimo cuarto (2:21:14).

De esta manera, España acumula siete medallas en Birmingham, dos oros, dos platas y tres bronces. Las preseas doradas las consiguieron María Pérez y Paul McGrath en las pruebas de medio maratón de marcha, mientras que las platas las lograron Marta García en 5.000 metros y Miguel Ángel López en maratón de marcha; Mohamed Attaoui, en el 800 metros; Raquel González, en el maratón de marcha; y el equipo femenino de maratón se colgaron los bronces.