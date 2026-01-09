España defiende su trono en el Europeo de waterpolo

David Martín - COE

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de waterpolo inicia este sábado el Campeonato de Europa de Belgrado como defensora del título ganado hace dos años, rival a batir una España que empezará su andadura contra Israel, Serbia y Países Bajos dentro del Grupo C.

España confía en alargar su gran momento de forma y resultados en una cita continental en la que alzó el ansiado primer oro de su historia en Zagreb 2024. Los de David Martín, que cayeron en cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024, fueron campeones del mundo después en 2025 y son favoritos de nuevo al podio en un Europeo de máxima exigencia y en territorio hostil.

El Stark Arena de la capital serbia, convertido en piscina su acalorado parqué de baloncesto, será un hervidero a favor de los equipos balcánicos, pero los de David Martín, quien sigue al frente de un equipo acostumbrado al éxito, asumen el papel de favoritos ante otras aspirantes como la anfitriona Serbia, Grecia, Croacia, Italia o Hungría, también en buen momento.

Para la selección será el primer gran torneo sin Felipe Perrone y el debut de la savia nueva de Pol Daura y Óscar Asensio. España, con ese oro, alcanzó las ocho medallas a nivel de Europeos, en el podio los últimos cuatro, en los que solo ha partido un partido en tiempo reglamentario: las semifinales de 2022 contra Hungría.

Los de Martín debutarán contra Israel este sábado (12.45), el día 12 se medirán con Serbia (18.00) y el 14, ante Países Bajos (12.45), en busca de la segunda fase que da acceso ya a los cruces por las medallas. Unai Aguirre, Unai Biel, Álex Bustos, Biel Gomila, Alberto Munárriz, Bernat Sanahuja, Roger Tahull, Sergi Cabanas, Edu Lorrio, Miguel de Toro, Álvaro Granados, Marc Larumbe y Fran Valera completan la convocatoria que aspira a defender su trono.