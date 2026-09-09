España disputará en Brasil la Finalissima de Fútbol Sala 2026

Trofeo de la Finalissima de fútbol sala. - UEFA

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Finalissima de Fútbol Sala UEFA-CONMEBOL 2026 se disputará los días 6 y 8 de noviembre en el Arena Niterói, en el estado de Río de Janeiro (Brasil), y en ella participarán la selección anfitriona Brasil, Argentina, Portugal y España.

Los participantes son los finalistas de la Eurocopa de Fútbol Sala de la UEFA 2026 y de la Copa América de Fútbol Sala de la CONMEBOL 2026, ambas concluidas en febrero de este año. En la Eurocopa de Fútbol Sala, España venció a Portugal por 5-3 en Liubliana (Eslovenia) y recuperó su corona, seis días después de que Brasil derrotara a Argentina por 2-1 en Luque (Paraguay) y se mantuviera como campeón sudamericano.

Las semifinales de la Finalissima de Fútbol Sala serán, en ambos casos, repeticiones de las finales continentales, lo que garantiza una final entre Europa y Sudamérica. Las semifinales se disputarán el viernes 6 de noviembre: primero se enfrentarán España y Portugal, y después Brasil y Argentina. El partido por el tercer puesto y la final tendrán lugar el domingo 8 de noviembre.

La Finalissima de Fútbol Sala forma parte de la colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL, que abarca, entre otras cosas, las categorías de fútbol masculino, femenino y juvenil, así como el intercambio de árbitros y los programas de formación técnica. Esta será la segunda Finalissima de Fútbol Sala, tras la victoria de Portugal en la primera edición, celebrada en Argentina en 2022.