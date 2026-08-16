España logra la plata en la final del ejercicio mixto del Mundial de gimnasia rítmica

El conjunto español de gimnasia rítmica - Marijan Murat/dpa

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conjunto español de gimnasia rítmica, formado por Inés Bergua, Salma Solaun, Andrea Corral, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Marina Cortelles, ha conquistado la medalla de plata en la final del ejercicio mixto de tres aros y dos mazas del Campeonato del Mundo, que se está disputando en Fráncfort (Alemania), solo unas horas después de acabar quinto en la final de cinco pelotas.

Después de un sábado perfecto en el que se colgó el oro en el All-Around 35 años después y logró una plaza directa para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, España volvió a saltar al tapiz de las instalaciones del Festhalle al son de '313' de Residente para ejecutar su ejercicio de cinco pelotas.

Sin embargo, una caída de la pelota le penalizó en la lucha por las medallas. Su nota de 27.450 le dejó fuera del podio, que encabezó una impresionante Brasil (29.450) y que completaron los equipos de China (28.900) y de Bulgaria (28.400).

Ya por la tarde, las de Alejandra Quereda y Ana Pelaz afrontaron la final de tres aros y dos mazas, donde mejoraron sus prestaciones para lograr una puntuación de 29.050, que les valía para subirse al segundo cajón del podio. Por delante, Brasil, al ritmo de Lady Gaga, volvía a adjudicarse la medalla de oro (29.450), mientras que Bulgaria conquistaba el bronce (28.750).

De esta manera, España cierra con dos medallas un torneo histórico, sobre todo por el oro en el concurso completo, algo que no conseguía desde el Campeonato del Mundo de Atenas 1991. Además, asegura su presencia en la próxima cita olímpica de Los Ángeles.