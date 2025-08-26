España recupera a Pérez, Vergara y Peralta para su segundo partido del Mundial Femenino de Rugby

La selección femenina de rugby durante un entrenamiento para la Copa del Mundo de Inglaterra 2025 - JAVIER ALONSO/FERUGBY

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de rugby recibió buenas noticias este martes de cara a su segundo partido de la Copa del Mundo de Inglaterra ante Irlanda con la vuelta al grupo de Valentina Pérez, Bingbing Vergara y Ana Peralta.

Según informó la Federación Española en nota de prensa, estas tres jugadoras, que la semana pasada no estuvieron a disposición del staff del seleccionador Juan González Marruecos, "vuelven a entrenar con el grupo después de superar sus molestias físicas".

Por otro lado, Victoria Rosell y Alba Vinuesa siguen con el plan de vuelta a la competición tras el primer encuentro del pasado domingo ante Nueva Zelanda. Rosell tuvo que ser sustituida tras el aviso del protector bucal inteligente que ha puesto a disposición del bienestar de las jugadoras World Rugby, aplicándosele posteriormente el protocolo HIA y, "por el momento, continúa evolucionando positivamente según el protocolo de conmoción".

Por su parte, Vinuesa, que abandonó el terreno de juego disputando sólo 12 minutos por problemas en uno de sus gemelos, "cada día tiene mejores sensaciones pero está a la espera de someterse a más pruebas para determinar si está disponible este fin de semana".

'Las Leonas' ya se encuentran desde este lunes en la localidad de Northampton, escenario en el que el domingo, a las 13.00, hora peninsular española, se medirá a Irlanda. El combinado nacional completó este martes su primer entrenamiento en las instalaciones del Bugbrooke Rugby Union Football Club.

"El viaje ha sido cómodo y ha permitido a las jugadoras tener tiempo para descansar. Ya tenemos el foco en entrenar y mantener nuestro objetivo: competir en cada partido y demostrar el carácter de 'Las Leonas'", aseguró Juan González Marruecos.