España y Reino Unido intercambian políticas públicas y retos en ámbitos estratégicos del deporte

Bárbara Butragueño, subdirectora general de Mujer y Deporte del CSD, habla durante la reunión con representantes del Gobierno de Reino Unido - PRENSA CSD

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Consejo Superior de Deportes (CSD) y del Gobierno del Reino Unido mantuvieron este martes en la sede del organismo en Madrid un encuentro técnico para intercambiar políticas públicas e identificar retos compartidos en ámbitos estratégicos para el desarrollo del deporte.

Según informó el CSD este miércoles, esta jornada, que incluyó tres sesiones a lo largo de la mañana y la tarde, así como una visita al Centro de Alto Rendimiento en Madrid, permitió "analizar algunas de las iniciativas más relevantes impulsadas por España y Reino Unido en materia de promoción del deporte femenino y organización de grandes eventos deportivos".

Ambas delegaciones abordaron líneas de actuación, estrategias y mejores prácticas relativas al impulso y visibilidad del deporte practicado por mujeres; el avance de las políticas de maternidad, conciliación, formación y salud de las deportistas; y la profesionalización y aumento de estándares del fútbol femenino.

Además, el encuentro sirvió "para intercambiar experiencias en la organización de grandes eventos deportivos", como la Eurocopa Femenina de Fútbol y la Copa del Mundo de Rugby en Reino Unido, o La Vuelta Femenina, la Liga F Moeve y la Liga Femenina de Baloncesto en España, que en los últimos años han contribuido a reforzar la proyección y el crecimiento del deporte femenino.

Este encuentro bilateral se encuadra en el Marco Bilateral Estratégico que España y Reino Unido suscribieron en septiembre de 2025 con el fin de reforzar los lazos entre los dos países y profundizar en su colaboración y cooperación.