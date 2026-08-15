El español Rodrigo Suárez, plata en el Europeo de Judo Paralímpico - ONCE

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El joven judoca español Rodrigo Suárez se colgó este sábado la medalla de plata en el Campeonato de Europa de Judo para Deportistas con Discapacidad Visual que se está disputando en Heidelberg (Alemania).

Suárez, de 20 años, llegó a la cita tras ser bronce en el Grand Prix de Sao Paulo y avanzó este sábado hasta caer ante el azerbaiyano Ilham Zakiyev (categoría J2 +95Kg). De esta forma, el madrileño escaló un puesto del podio continental tras debutar el año pasado en el Europeo de Tiblisi (Georgia) con un bronce.

Suárez, que realizará este ciclo paralímpico hasta los Juegos de Los Ángeles, debutó en el mes de mayo de 2025 en el Mundial de Astaná (Kazajistán), mientras que en julio del mismo año se hizo con la medalla de oro en los Juegos Europeos de la Juventud disputados en Estambul tras ganar todos sus combates.