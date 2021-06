La española Galia Dvorak logra la clasificación para Tokio

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de tenis de mesa Galia Dvorak ha logrado el billete para los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano gracias a su ranking y estará en su cuarta cita olímpica, tras participar previamente en Pekín, Londres y Río.

"Galia Dvorak se ha clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio por ranking, es decir, fruto de ese constante trabajo y de una buena planificación durante los cuatro años previos", confirmó la Real Federación Española de Tenis de Mesa (RFETM) en un comunicado.

Pese a no poder lograr la clasificación en competición, su posición en el ranking sí le ha permitido estar en Tokio. "Ha sido un camino super largo. Esta vez especialmente, porque me he acabado clasificando por ranking, y con el tema de la pandemia nos han alargado el ciclo olímpico por un año", explicó la palista.

"Han sido muchos meses de tensión. Muchos partidos muy importantes. Muchos momentos de vida o muerte", relata esos momentos de incertidumbre la protagonista. Nadie sabía que iba a pasar con el ranking. Ni con los torneos de clasificación. Todos los deportistas comenzaron a buscarse la vida para entrenar en casa, como se pudiese, para no perder la forma", relató, en este sentido.

En Doha, con dos torneos previos y el Preolímpico Mundial, Galia Dvorak rozó la clasificación pero perdió su final. Más recientemente, en Portugal, en el Preolímpico europeo, tampoco pudo aprovechar la oportunidad. "Ha sido un camino super largo. Pero al final ha salido todo bien, y con muchas ganas de dar lo mejor de mi misma en Tokio", se sinceró.

Dvorak se suma a María Xiao y a Álvaro Robles, que lograron su billete para la competición de tenis de mesa en los Juegos Olímpicos de este verano en Tokio gracias a su participación en el Preolímpico Europeo de Portugal.