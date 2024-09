El estadounidense 'Yonder', primer líder del Sandberg Estates J/70 Worlds

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El estadounidense 'Yonder' de Douglas Newhouse y Jeremy Wilmot, con un primero y un séptimo, se ha situado como primer líder de la general del Sandberg Estates J/70 Worlds, la regata organizada por el Real Club Náutico de Palma (RCNP) y la Asociación Internacional de la clase J/70 y que se disputa en aguas de la bahía de Palma.

Con unos nueve nudos de viento de componente nordeste, el comité de regatas dio el primer bocinazo de salida con apenas quince minutos de retraso, a las 11.45 horas. Tras casi una hora y media de competición, el 'Yonder' del New York Yacht Club consiguió imponerse por delante del 'Good to go' de Douglas Rastrello, que compite también con bandera de Estados Unidos representando al Newport Harbor YC. El tercer puesto la primera prueba del Mundial lo ocupó un equipo español, el 'Patakin' de Luis Albert, del Real Club Náutico de Palma.

En la segunda y última prueba del día, el británico 'Brutus II' de Charles Thomson, que navega bajo la grímpola del Royal Southern YC y venía de firmar un 23º en la prueba inicial, sumó su primer triunfo parcial. Al actual campeón del mundo de la clase le siguieron el brasileño 'Arete' de Bruno Bethlem, del IC Río de Janeiro, y el americano 'Dark Energy' de Laura Grondin del New York Yacht Club/GLPYC, segundo y tercero respectivamente.

Con estos resultados y después de una jornada marcada por la irregularidad de la flota, el 'Yonder' se convierte en el primer líder provisional. El podio lo completan el 'Arete' en el segundo cajón con unos parciales 14-2 y el también brasileño 'Mindset' de Ralph Vasconcellos, que se coloca tercero con un decimoquinto y un cuarto puesto anotados.

Entre la flota nacional, el 'Patakin' de Luis Albert no pudo repetir el gran resultado de la primera prueba y cerró la jornada con un 34º, lo que lo sitúa en la decimotercera posición de la general a seis puntos del 'Top 10'. Por detrás, el 'Marnatura' de Luis Bugallo, del RCN Vigo, ocupa el 23º puesto y es el segundo de la división Corinthian, en la que de momento lidera el noruego 'Helly Hansen' de Borre Hekk, del New York Yacht Club.

Este martes, se disputarán dos nuevas pruebas a partir de las 11.30 horas. El Sandberg Estates J/70 Worlds 2024 está organizado por el Real Club Náutico de Palma y la Asociación Internacional de la clase J/70, con el patrocinio de Sandberg Estates y la colaboración institucional del Ayuntamiento de Palma, la Armada Española, la Autoridad Portuaria de Baleares, la Real Federación Española de Vela y la Federación Balear de Vela.