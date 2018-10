Esteve: "En 2019 y 2020 debemos dar el paso definitivo para llegar arriba en el Dakar"

Publicado 14/02/2018 14:51:38 CET

El piloto español Isidre Esteve (Repsol Rally Team) no esconde su deseo de "llegar arriba del todo" en el Rally Dakar, sin descartar ganarlo, después de haber dado "un paso importante" en la pasada edición y dispuesto a dar "el definitivo" en 2019 y 2020, una ambición que forma parte de una autoexigencia propia que es "la única forma de mejorar" para afrontar un 'raid' que "debe continuar siendo el más duro del mundo porque si no, no tiene razón de existir".

"Nuestro objetivo es llegar arriba del todo, formar parte del grupo de piloto con opciones de ganar etapas y en consecuencia de ganar el Dakar. Hemos dado un paso importante y en 2019 y 2020 debemos dar el definitivo para llegar arriba del todo", expresó Esteve a Europa Press.

El catalán tiene claro que su equipo "va a mejorar" el año que viene. "Vamos a llegar ahí", declaró con seguridad. "El equipo es muy competitivo y el coche puede mejorar, en 2019 continuamos seguro con este equipo, que puede mejorar", remarcó.

Aunque no olvida que el Dakar "a veces es muy raro y de golpe puedes ganar una etapa", el paso que quiere dar para la próxima edición es del de "ser más competitivos". "A partir de la primera semana tenemos wque estar entre los 20 primeros y no cometer errores, hacer alguna etapa dentro del 'top 10'", comentó.

Y todo sin un ápice para la relajación. "Autoexigirnos en este equipo es necesario porque nos ayuda a trabajar mejor. Somos autoexigentes y nos presionamos porque es la única forma de mejorar. Y lo podemos hacer porque tenemos los mejores compañeros de viaje, que están tan o más motivados que nosotros", celebró en relación a sus patrocinadores.

En este sentido, Esteve no se considera más importante, salvo a aportar su enorme optimismo. "Intento disfrutar de cada momento y quizás esto se contagia y también intento que toda la gente esté motivada para ganar. No gano yo, gana todo mi equipo", remarcó el de la Seo de Urgel.

"Antes del accidente, creo que incluso era demasiado crítico conmigo mismo y no llegaba a disfrutar. Hay que darse un poco de margen, la perfección se puede buscar, pero no existe. A raíz del accidente, lo que intento es disfrutar más de todo lo que hago y en vez de quejarme tanto, las cosas que no quiero hacer, no las hago y ser yo quien decide más en qué proyectos nos metemos. Pero cuando me meto en uno es para disfrutar, y disfrutar es hacer las cosas bien", añadió.

Por otro lado, el piloto catalán cree que el Dakar estará "más abierto" sin Peugeot, el equipo "más oficial, más de fábrica y con los mejores pilotos". "Ojalá que continuara", se sinceró, admitendo que Toyota y Mini, "que no ha tenido la fortuna de cara" en la pasada edición, "serán los protagonistas".

Lo que también tiene claro es que este 'raid' es una "carrera de resistencia" y que "todo el mundo tiene un día malo". "Hacer 15 días sin ningún problema diría que es casi imposible hay muchas cosas que controlar. Tienes un día un problema y crees que eres el único, pero no, hay que tener calma y saber que te puede suceder y que va a suceder a los otros", advirtió. "El único que no tiene problemas grandes es el que gana", subrayó.

"SI NO ES EL MÁS DURO DEL MUNDO, EL DAKAR NO TIENE RAZÓN DE EXISTIR"

Sobre su última participación, el piloto español se mostró "muy satisfecho" con su vigesimoprimera posición y "con la sensacion de haber cumplido más que nunca el objetivo marcado". "Íbamos a competir de verdad y terminábamos en el 'top 20' era un resultado magnífico", indicó.

"Acabamos el 21, pero por delante estaban Orlando Terranova y Mikko Hirvonen, dos pilotos oficiales de Mini que luchaban para ganar el Dakar. Es un resultado increíble y nos hemos sentido competitivos, cada día salíamos a competir de verdad", agregó.

Para Esteve, el recorrido fue "muy digno" del 40 aniversario de la carrera, algo que ya sabían cuando tomó la dirección deportiva Marc Coma, con el que se ha complicado "a nivel de navegación" y de "kilometraje". "Los que amamos y entendemos el Dakar agradecemos que sea exigente. El Dakar debe continuar siendo el 'raid' más duro del mundo si no no tiene razón de existir", destacó, aclarando que la organización "va a tomar nota" de las opiniones de los participantes y "va a mejorar" para 2019.

Esteve pudo hacer la carrera que le habría "gustado hacer en moto, sobre todo en Perú", donde vivieron "seis días de dunas magníficas". "Superarlos en coche le da más valor al Dakar que hicimos", admitió, feliz de contar con Txema Villalobos a su lado, "un copiloto y mecánico magnífico".

A nivel de problemas, no tuvieron grandes salvo en la etapa maratón, al vadear un río "el agua llegó a tal nivel" que les "bloqueó la electrónica" y no podían pasar de 100 km/h cuando lo cruzaron. "Ese tramo no era muy rápido y no perdimos mucho tiempo, pero el segundo día sí porque había tramos de mucha velocidad. También como consecuencia del agua y barro que había rompimos dos veces las correa del alternador y dañamos la bomba de agua", explicó.

"SÓLO LE ESTAMOS AGRADECIDOS AL DAKAR"

Por su parte, pasó "bien" a nivel físico la carrera, para la que prepararon "un 'planning' parecido" a cuando competía en moto, "con 'picos' y descansos", esto último "muy importante". Además, en comparación con los pilotos de moto, que deben "entrenar como un atleta" para poder optar a la victoria "porque si el nivel físico baja se acabó", para un coche la preparación no es "tan exigente", aunque a cambio hay "errores insalvables" que sobre dos ruedas se pueden evitar "si eres muy técnico".

Pese a todo lo que requiere el Dakar, Esteve nunca llegará a "odiarlo". "Quizá un día diga que ya tengo suficiente, pero nos ha permitido llegar donde estamos. ¿Cómo vamos a odiarlo? Sólo le estamos agradecidos", recalcó.

"El Dakar fue diseñado para pilotos 'amateurs', para que viviesen la aventura de su vida y un día tuvo tanta notoriedad que empezaron a tener cabida los oficiales. Esto es bueno mantenerlo en la memoria para entender que esto es muy duro, que es para que la gente pueda vivir la experiencia de su vida y para ello la experiencia tiene que ser fuerte", sentenció.