Los etíopes Adane y Dekebo destrozan los récords de la Zurich Marató Barcelona 2022

Abel Antón participó en la 10K en el 30º aniversario de Barcelona '92

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Los atletas etíopes Yihuniligne Adane y Meseret Gebre Dekebo se han impuesto este domingo en la 43ª edición de la Zurich Marató Barcelona 2022, donde por tercer año consecutivo se han vuelto a batir los récords tanto en la categoría masculina como en la femenina.

En hombres, Adane con un crono de 2:05:53, se adjudicó la victoria por delante de su compatriota Gebru Redahgne (2:05:58), que también ha rebajado la marca de 2021 conseguida por Samuel Kosgei (2:06:03). Por su parte, el también etíope Kebede Wami fue tercero con el mismo tiempo que logró el año pasado Kosgei (2:06:03).

En el kilómetro 32, el keniano Mike Boit se descolgó en solitario hasta el kilómetro 40, cuando Adane, Redahgne y Wami lo alcanzaron para ponerse al frente de la carrera. "Confiaba en mí mismo, estaba convencido que podía ganar aquí. Esta mañana estaba muy concentrado y en buena forma. Ayer habíamos estado repasando el récord y me convencí que lo podría lograr. Estoy muy contento y creo que es un circuito ideal para hacer marca aquí en Barcelona", indicó Yihuniligne Adane.

En categoría femenina, la etíope Meseret Gebre Dekebo (2:23:11) ganó superando el récord de 2021 de Tadu Teshome (2:23:52) en 41 segundos. Sus compatriotas Ayantu Kumela (2:25:00) y Zenebu Fikadu (2:25:11) completaron el podio.

"Estoy muy feliz. He entrenado muchísimo desde que gané el año pasado en San Sebastián. He hecho mi mejor tiempo personal y me siento muy feliz. Gracias a las buenas condiciones climatológicas en Barcelona, he podido lograr mi objetivo. Me ha enamorado el circuito y agradezco a mi coordinador la confianza depositada en mí", señaló Dekebo.

En cuanto a la 10K BCN-La Marató en 10K, las victorias fueron para Adrián Guirado, en categoría masculina (31:08), y Txell Jarque, en femenina (36:05). Además, el exatleta olímpico y campeón mundial de maratón Abel Antón participó en este formato reducido de la Marató. En esta distancia ha habido un total de 1.812 'finishers' y se han recaudado un total de 4.941 euros para ayudar a los y las refugiadas del conflicto en Ucrania.

"Es muy especial por mí volver a Barcelona en el 30 cumpleaños de Barcelona '92, donde fui octavo. He venido como corredor de Zurich porque es el esponsor principal y tradicional y porque es necesario hacer estas iniciativas para colaborar con la situación en Ucrania, porque lo que están viviendo no se puede normalizar", declaró Antón.

En total, 6.000 'finishers' han corrido los 42 kilómetros del maratón, con una fuerte participación femenina del 25% y un 27% de extranjeros, mientras que en los 10 kilómetros solidarios con los refugiados y refugiadas de Ucrania ha habido un 45% de mujeres.

Los momentos previos a la salida estuvieron amenizados con la melodía de los músicos catalanes Liberto Fortuny y Mireia Farrés, que han interpretado 'Barcelona' de Montserrat Caballé y Freddie Mercury, emblemática canción de los Juegos Olímpicos de Barcelona '92.