Eva Moral: "Para mí los Juegos son todo, sería un sueño y una ilusión enorme ir"

Publicado 14/02/2020 9:37:43 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La triatleta española Eva Moral consideró "un sueño y una ilusión enorme" participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio de este año, cita para la que tiene muchas posibilidades de clasificarse al estar "muy bien posicionada" en el ranking español y que supondría "todo" en su carrera.

"Para mí los Juegos son todo, quiero poder compartirlo con mi pareja, que seguramente haga de ayudante en las transiciones y es el que se encarga de cambiarme de la bici a la silla y eso. Además, él también ha sido deportista siempre, nos hemos conocido en el deporte paralímpico. A veces piensas que las cosas pasan por algo, y en este sentido, nos ha puesto en el camino. Así que sería un sueño y una ilusión enorme ir, para mí y para toda mi familia", afirmó en declaraciones a Europa Press.

La madrileña continuará compitiendo los próximos cinco meses hasta la cita de la capital japonesa e intentará "no dejar puntuar a las deportistas que vienen detrás". "Empezaré a finales de febrero y utilizaré un poco esa estrategia para ver el nivel del resto de las competidoras", añadió.

"En nuestro caso, la clasificación va desde junio de 2019 hasta junio de 2020, en ese periodo realizamos las pruebas. Para clasificarse hay que quedar entre los nueve primeros del ranking de cada categoría y yo a día de hoy estoy quinta, muy bien posicionada y matemáticamente es muy poco probable que me quede fuera", relató la triatleta.

La deportista realizó estas declaraciones tras acudir a la presentación de 'Capaces', el corto cinematográfico impulsado por 'Calidad Pascual' y el Comité Paralímpico Español (CPE) y que homenajea la superación personal y profesional de deportistas con discapacidad.

"Estoy muy contenta con el resultado de este proyecto, cuando nos lo propusieron me gustó muchísimo la idea por la forma en la que se iba a enfocar. Me gusta contar nuestra historia, normalizar y dar visibilidad a los deportistas con discapacidad, y la verdad, viendo el resultado estoy muy contenta", afirmó.

La madrileña, que perdió la movilidad en las piernas tras una lesión medular en un accidente en bicicleta en 2013, considera que el deporte ha sido "todo" en su camino de superación, a través del cual ha conseguido superar todas sus "expectativas".

"ME QUEDÉ EN SILLA DE RUEDAS, PERO PODRÍA HABERME 'QUEDADO' ALLÍ"

"Haber sido deportista antes me ayudó mucho a seguir para adelante, porque mi mente ya estaba acostumbrada al sufrimiento, a marcarse objetivos, y en este sentido, mi reto fue volver a hacer triatlón y hasta que no lo conseguí no paré. Ahora mismo el deporte es mi vida, poder dedicar mi vida al alto nivel y el verme casi otra vez en unos Juegos", añadió.

"Cuando hablo de mis padres y de mi familia me emociono, porque sé que para ellos no ha sido fácil. El accidente no solo me ocurrió a mí, sino también a todas las personas que están a mi alrededor, incluso casi es más difícil para ellos asumirlo que para uno mismo", confesó Moral.

Aún así, la triatleta sigue siendo "la misma", aunque valora "determinadas cosas de manera diferente", al igual que a otras no le da "nada de importancia". "Cuando la vida te pone en una tesitura así cambia todo. Yo, por ejemplo, me quedé en silla de ruedas, pero podría haberme 'quedado' allí, por eso ahora intento aprovechar todo y saborearlo", recalcó.

Además, la deportista y abogada espera "seguir luchando por el deporte paralímpico" cuando finalice su carrera deportiva, y ayudar a que las personas con discapacidad "cumplan sus objetivos". "La vida deportiva de alto nivel llega a su fin en algún momento. Es verdad que en nuestro caso, en el deporte paralímpico, se amplia un poco, pero aún así yo no quiero dejarlo aquí", confesó.

"Yo quiero seguir luchando y apoyando esto, porque creo en ello. Si no me hubiese pasado esto me hubiese quedado sin conocer todo este mundo y sería una pena, porque me parece maravilloso y me entusiasma", subrayó Moral que tiene como objetivo "equiparar" el deporte paralímpico con el deporte general, para que así se termine de "normalizar".