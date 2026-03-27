Figo, Cafú, Gullit, Boris Becker, Nadia Comaneci y Agostini asistirán a la Gala de los Premios Laureus en Madrid

Trofeo de los Premios Laureus, en la Real Casa de Correos de Madrid. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los exfutbolistas Luis Figo, Marcos Evangelista de Moraes 'Cafú' y Ruud Gullit; la exgimnasta Nadia Comaneci; el extenista Boris Becker o el expiloto de motociclismo Giacomo Agostini son algunos de los asistentes confirmadas a la Gala de los Premios Laureus al Deporte 2026, que se celebra el lunes 20 de abril en el Palacio de Cibeles de Madrid.

Los Premios Laureus reconocen los triunfos deportivos más destacados de 2025, además de celebrar más de dos décadas del movimiento Laureus, que "ha utilizado el poder del deporte para transformar las vidas de más de siete millones de jóvenes en todo el mundo", según un comunicado.

Entre los primeros nombres confirmados para asistir a la ceremonia de entrega de premios, que se celebrará el 20 de abril en Madrid, se encuentran miembros de la Academia Laureus y leyendas del deporte, como los exfutbolistas Cafú, Figo y Gullit; los exatletas Jessica Ennis-Hill, Tegla Loroupe, Edwin Moses y Nawal El Moutawakel; los exjugadores de rugby Sean Fitzpatrick y Hugo Porta o el extenista Boris Becker.

Además, acudirán a la capital española los exciclistas Fabian Cancellara y Chris Hoy; la exgimnasta Nadia Comaneci; la exnadadora Missy Franklin; los expilotos Giacomo Agostini y Emerson Fittipaldi; el expalista Steve Redgrave; los ex deportistas paralímpicos Daniel Dias y Tanni Grey-Thompson; la exesquiadora Maria Höfl-Riesch; la ex jugadora de squash Nicol David; y el explorador y aventurero Mike Horn.

La futbolista Aitana Bonmatí, el tenista Carlos Alcaraz, el piloto Marc Márquez y el corredor de montaña Kilian Jornet son los deportistas españoles nominados a un Premio Laureus. Los ganadores de los premios se deciden mediante los votos de los miembros de la Academia Laureus y se anuncian en la gala que se celebrará en el Palacio de Cibeles de Madrid el próximo 20 de abril.