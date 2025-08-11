La FIS acusa formalmente a dos saltadores noruegos y tres técnicos por el caso de manipulación de trajes

MÚNICH, 11 Ago. (dpa/EP) -

Dos saltadores de esquí noruegos y tres oficiales de equipo han sido acusados formalmente este lunes por la Federación Internacional de Esquí (FIS) de violar las normas éticas y de competición por la manipulación de trajes de salto en los Campeonatos del Mundo de este año, según informó el organismo.

La FIS informó el lunes de que los casos de los saltadores Marius Lindvik y Johann André Forfang, el entrenador Magnus Brevik, el entrenador asistente Thomas Lobben y el miembro del personal de servicio Adrian Livelten han sido remitidos a su comité de ética para que se pronuncie tras una investigación independiente.

Los cinco se enfrentan a posibles sanciones "por violaciones del Código Ético Universal de la FIS y de las Normas de la FIS sobre la Prevención de la Manipulación de Competiciones" por parte del comité de ética, según un comunicado de la FIS.

Fueron suspendidos en los Mundiales, celebrados en Trondheim en marzo, después de que un vídeo anónimo y secreto revelara la costura ilegal de costuras adicionales en los trajes del equipo noruego para hacerlos más estables en el aire, lo que supone una ventaja respecto a sus rivales.

Noruega admitió la manipulación en la prueba en la que Lindvik y Forfang habían quedado originalmente segundo y cuarto, respectivamente, antes de ser descalificados. Lindvik había ganado antes el oro en colina normal y por equipos mixtos.

Los tres oficiales del equipo fueron despedidos y la FIS inició una investigación a cargo de su Oficina Independiente de Ética y Cumplimiento (IECO), que ya ha concluido. "El Comité de Ética de la FIS estudiará ahora el informe de investigación de la IECO y decidirá si se han producido infracciones del Código Ético Universal de la FIS y/o de las Normas de la FIS sobre la Prevención de la Manipulación de Competiciones", declaró la FIS.