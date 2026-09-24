El fitness suma 8,4 millones de usuarios y 3.235 millones de euros en 2025 en España

Archivo - El sector del fitness sumó 8,4 millones de usuarios en España en 2025. - AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS - Archivo

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El mercado de los centros fitness en España ha sumado 8,4 millones de usuarios y 7 millones de abonados en más de 5.800 centros, y 3.235 millones de euros de mercado en 2025, según revela el 'Informe anual del sector del fitness en España' llevado a cabo por la Fundación España Activa en colaboración con Deloitte y la Federación Nacional de Instalaciones Deportivas (FNEID).

El estudio señala que la práctica deportiva habitual en el país supera ampliamente la media europea y alcanza los 8,4 millones de usuarios en este tipo de instalaciones. El informe ha puesto de manifiesto una asimetría entre la oferta disponible y la distribución de la demanda en el mercado nacional.

A pesar de representar solo el 31% del conjunto de centros fitness, las cadenas han concentrado el 65% de los usuarios y el 68% de los abonados. Este volumen de clientes se explica por la capacidad de estas compañías para generar economías de escala, el reconocimiento de marca y un uso intensivo de la tecnología para la captación y fidelización.

En términos globales, el parque de centros deportivos en España ha ascendido a 9.480 instalaciones en 2025, suma que incluye polideportivos municipales, instalaciones multideportivas, centros fitness y espacios boutique especializados en disciplinas como yoga, pilates, CrossFit, EMS o HIIT.

Un rasgo diferencial del mercado español respecto a otros países europeos ha sido la relevante implantación de la red de titularidad pública, configurando un ecosistema deportivo mixto en el que conviven entidades públicas, cadenas privadas y operadores independientes.

Asimismo, la distribución de los centros fitness ha mostrado una alta concentración geográfica, ya que Madrid, Cataluña y Andalucía han agrupado más de la mitad de los establecimientos del país. En el ámbito de la práctica de ejercicio habitual, el 87% de los encuestados en España ha afirmado realizar deporte periódicamente, frente al 64% de la media europea.

La investigación ha atribuido esta diferencia a factores sociodemográficos, a una cultura orientada a la salud, a condiciones climáticas favorables y a la incorporación masiva de los jóvenes y de los mayores de 55 años.

De cara a las perspectivas de futuro, más de la mitad de los operadores ha anticipado un incremento en la actividad de fusiones y adquisiciones (M&A), especialmente entre cadenas que buscan ganar escala, entrar en nuevas geografías y optimizar costes. Las operaciones de M&A se han concentrado en Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana.

Para 2026, los gestores han mantenido una visión mayoritariamente positiva, marcada por tendencias como la orientación hacia la salud, la personalización del servicio y la expansión territorial selectiva hacia mercados secundarios.