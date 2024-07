Las flotas del ClubSwan aportarán su "espectacularidad" a la Copa del Rey MAPFRE de vela

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las flotas de ClubSwan Racing, una de las divisiones de competición más activas del mundo y con circuito internacional de monotipos, participarán una vez más en el Real Club Náutico de Palma (RCNP) como parte fija de la flota de la nueva edición de la Copa del Rey MAPFRE.

En esta 42 edición de la Copa del Rey, el astillero Nautor Swan aportará siete equipos de monotipos ClubSwan 42 y siete de monotipos ClubSwan 50. Nautor Swan estará también presente con una nutrida representación de barcos en clases Watches of Switzerland ORC 0 y Odilo ORC 1.

"Los monotipos ClubSwan son habituales consumidores de Copa y una garantía de espectáculo, estamos encantados de tenerlos con nosotros", aseguró el director de la Copa del Rey MAPFRE, Manu Fraga. "Los ClubSwan 50 son equipos muy profesionales que llegan muy entrenados de competir en su circuito europeo, y la igualdad entre los ClubSwan 42 garantiza una lucha muy intensa por el título hasta el último bordo de la semana", añadió.

El ClubSwan 50 fue presentado durante la Copa del Rey MAPFRE de 2016 y no ha faltado a la cita mallorquina desde que se incorporó como clase en 2017. Diseñado por el argentino Juan Kouyoumdjian, se caracteriza por una peculiar proa invertida coronada por un botalón y por la igualada competición entre su consolidada flota internacional. Cada barco suele competir con 12 regatistas a bordo.

En su séptima participación, la clase ClubSwan 50 aportará siete equipos de cuatro nacionalidades navegados por tripulaciones eminentemente profesionales entre las que se encuentran campeones del mundo, medallistas olímpicos o ganadores de la America’s Cup. No faltarán los dos equipos más laureados de la clase en Palma: el Hatari de Marcus Brennecke (ganador de las dos últimas ediciones) y el Earlybird de Hendrik Brandis (ganador en 2017, 2018 y 2021).

En cuanto al ClubSwan 42 es un barco de 13 metros de eslora presentado en 2006 para ser navegado por tripulaciones eminentemente amateur. Aunque es un modelo muy demandado para competición en formato ORC, forma clase propia en la Copa del Rey MAPFRE como monotipo desde 2017. Este año reunirá a siete equipos de cinco nacionalidades, incluyendo al ganador de las dos últimas ediciones y campeón del circuito 2023 de la clase, el Nadir de Pedro Vaquer.

El equipo mallorquín se define como "una gran familia" que lleva navegando junta siete años. "Para nosotros, es la regata objetivo del año", reconoce el miembro de la tripulación, Ramón Picó. "La Copa del Rey es uno de los eventos mas prestigiosos del calendario de regatas a nivel nacional e internacional, y a todo esto hay que unirle a que se celebra en nuestra ciudad y que para muchos tripulantes el simple hecho de participar en un evento tan prestigioso es un logro significativo", añadió.

La 42 Copa del Rey MAPFRE es puntuable para el circuito The Nations League de clase ClubSwan 42. El programa de competición de ambas clases ClubSwan constará de un máximo de diez pruebas puntuables entre el martes, 30 de julio, y el sábado, 3 de agosto, y estará dividido en una Serie Previa de hasta seis pruebas y una Serie Final de hasta cuatro. El lunes, día 29, están convocadas para disputar una regata de entrenamiento.

Los ClubSwan regresarán al RCNP a finales de octubre para disputar el Swan One Design Worlds, Mundial de Monotipos Swan. Una cita para la que están convocadas las clases ClubSwan 42, ClubSwan 50 y ClubSwan 36. En palabras de Michetti, el Mundial se celebrará en una sede perfecta: "Como ClubSwan Racing, nuestro vínculo con el Real Club Náutico de Palma es realmente especial, lo que lo convierte en la sede perfecta para los Swan One Design Worlds de este año (del 23 al 27 de octubre), que representan la joya de la corona de nuestra temporada de One Design".

La 42 Copa del Rey MAPFRE está organizada por el RCNP por delegación de la Real Federación Española de Vela (RFEV), con el patrocinio de MAPFRE, el patrocinio institucional del Govern de les Illes Balears y del Ayuntamiento de Palma, con la colaboración de la Autoritat Portuaria de Balears y la Federación Balear de Vela.