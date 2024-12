Fran Garrigós: "Ahora tengo la tranquilidad de poder vivir unos años dedicándome cien por cien al judo"

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El judoca español Fran Garrigós, ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, tiene claro que el resultado de la cita olímpica le permite tener "la tranquilidad" de saber que va a "poder vivir unos años" dedicándose "cien por cien" a su deporte, y cree que las ayudas deberían concederse por la temporada completa y "no solo por el campeonato más importante".

"Conseguir una medalla en los Juegos o en el Campeonato del Mundo es lo que cuenta para la ayuda porque las subvenciones dependen del campeonato más importante de ese año. Ahora tengo la suerte o tranquilidad de poder vivir durante unos años dedicándome cien por cien al judo. No soy un futbolista, pero yo creo que al final, por vivir de lo que te gusta, puedo decir que soy un privilegiado", afirmó el medallista de bronce en la categoría de -60kg en los Juegos Olímpicos de París 2024 en declaraciones a Europa Press en la entrega de los Premio Silvestre.

Garrigós cree que las ayudas deberían tener en cuenta "todo el año" y "no solo el campeonato más importante", porque ahí, a lo mejor, por cualquier cosa, "la puedes liar". "Puede darse el caso de que hayas ganado todos los torneos, incluido el Campeonato Europa, y que pierdas en ese 'gran campeonato' en primera ronda y te quedes sin esa ayuda", apuntó el mostoleño.

El campeón de Europa recalcó que hay "muchos deportistas" que "dependen de las becas". "Tenerla asegurada te libera de esa presión y no pensar en que depende de eso tu próximo año. Creo que ayudaría a mejorar esos resultados. Aunque el programa 'Team España' ayuda bastante fomentando a los competidores, al deporte, y es muy bueno para la sociedad apueste por el deporte", agregó sobre la iniciativa que lanzó el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Para Garrigós, 2024 ha sido a nivel personal "un muy buen año". "He quedado campeón de Europa, he sacado el bronce en los Juegos, lo consideraría un excelente año. Faltaba ir un poquito más, mejorar el color de la medalla de los Juegos, pero estoy contento con todo el trabajo que ha habido por detrás, y con todas esas horas en el tatami y el gimnasio", señaló.

"La medalla olímpica compensa el sacrificio. Ya no sólo por el resultado, sino por dar cada día el cien por cien, y saber que, el día de mañana, aunque no hayas conseguido los resultados que has soñado, no te quede la duda de haberlo dado todo. Es muy importante luchar cada día por tus objetivos y quedarte lo más cerca posible a ellos", explicó el judoca madrileño.

Garrigós tenía claro que la medalla olímpica era la que le faltaba, y sabe que a partir de ahora, la gente que combata contra él, le tendrá "más respeto", aunque sabe que eso se "irá olvidando". "La medalla no cuenta más que otros resultados, hay que seguir entrenando para seguir encima de los podios en las competiciones", advirtió.

De cara a este nuevo ciclo olímpico, que acabará con Los Ángeles 2028, cree que tiene "bastante margen" de mejora. "Hay que entrenar cada día con objetivos nuevos y con ganas. Ahora tengo más madurez en el tatami y eso también ayuda. Habrá otras cosas que reduciremos ya un poco con la edad, pero estoy con ganas de seguir adelante e intentar clasificarnos para esa cita olímpica", añadió el judoca español, que le pidió a 2025 que sea "un año feliz" en el que cumpla "los objetivos" que tiene, que, en el ámbito deportivo, son el "Campeonato Europa y Campeonato del Mundo".