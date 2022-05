Franco: "Me dijeron que me metía donde no me correspondía cuando opiné sobre la presidencia del fútbol femenino"

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, aseguró este martes que su deseo es que sea una mujer la que se encargue de dirigir la nueva liga profesional de fútbol femenino, pero advirtió que cuando dio su opinión al respecto no pareció ser recibida de muy buen agrado.

"Siempre he querido expresar mi deseo de que sea una mujer la que presida la Liga Femenina de fútbol profesional español, es un gesto que marcará el camino a seguir, pero cuando expresé mi opinión me dijeron que me estaba metiendo donde no me correspondía", afirmó Franco durante la presentación del Estudio sobre 'Mujeres directivas y Profesionales en el Deporte Federado Español' en el Consejo.

José Manuel Franco ya se había pronunciado sobre el tema el pasado marzo, cuando se aprobaron los estatutos de la Liga Femenina en el CSD por unanimidad. Ahora, en el marco de un estudio que ha dejado patente la desigualdad que existe todavía entre el número de hombres y mujeres en puestos directivos dentro del deporte español, ha incidido en la idea de quien debe encabezar el nuevo rumbo del fútbol femenino nacional. De momento, sólo se han oficializado las candidaturas encabezadas por Ainhoa Tirapu y Dolores Martelli, y por Maria Teixidor y Reyes Bellver.