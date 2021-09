Fundació Barça y UNICEF investigan la mejora vital de niños con el deporte

BARCELONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Barça y UNICEF han lanzado este martes una nueva investigación, el informe 'Playing the Game', que confirma que el deporte puede tener un impacto muy relevante en la educación y en el desarrollo de habilidades de los niños y las niñas.

La investigación incluye un marco teórico para los profesionales del Deporte para el Desarrollo (S4D, por sus siglas en inglés) y una guía para diseñar y llevar a cabo programas de S4D a nivel mundial.

El informe se enmarca en la segunda fase del trabajo de investigación sobre buenas prácticas en el ámbito del deporte para el desarrollo para niños y niñas encargada por la Fundació Barça y llevada a cabo por la Oficina de Investigación de UNICEF-Innocenti.

La evidencia de los cincuenta estudios de casos de proyectos de S4D analizados durante la elaboración del informe confirman que el deporte es una herramienta eficaz para involucrar a los niños y niñas en actividades que benefician su desarrollo social y personal.

El marco teórico y la guía que se han presentado este martes brindan una herramienta para diseñar e implementar programas de manera unificada, lo cual puede ayudar a construir programas de mayor calidad, al mismo tiempo que se mantienen las particularidades propias de cada proyecto.

"Estas evidencias confirman que el deporte es un medio inclusivo para mejorar la salud y el bienestar de los niños y las niñas, además de ayudar a desarrollar sus habilidades, su empoderamiento y, por supuesto, a jugar y divertirse", afirmó la directora ejecutiva adjunta de UNICEF, Charlotte Petri Gornitzka.

Las principales recomendaciones de los estudios de caso analizados son invertir en entrenadores --los niños y niñas, no experimentarán los efectos positivos si no cuentan con entrenadores bien capacitados--, o que las organizaciones no necesitan construir desde cero al iniciar nuevos programas de S4D, así como la creación de alianzas con otras organizaciones y poner todos los elementos del diseño del programa interconectados entre sí.

La investigación actual se basa en las conclusiones de la primera fase de investigación desarrollada en el marco de la alianza entre la Fundación Barça y UNICEF que, a través del informe 'Getting into the Game', mapeó los programas de deporte para el desarrollo a nivel mundial.

Con el fin de compartir conocimientos, la Fundación Barça y UNICEF crearon hace tres años el Grupo de Trabajo Deporte para el Desarrollo, formado por miembros de una amplia gama de organizaciones y redes deportivas, incluidos atletas, gobiernos, organizaciones no gubernamentales y el sector privado. La investigación fue revisada por componentes del grupo.

"Esta segunda fase de la investigación no solo proporciona una nueva aportación para la mejora de la vida de millones de niños y niñas vulnerables, sino que posiciona la alianza entre UNICEF y la Fundación Barça como una referencia del Deporte para el Desarrollo a nivel mundial. Nuestro objetivo es que estos resultados basados en la evidencia puedan utilizarse ampliamente para mejorar la ejecución de programas, inspirar a las organizaciones a incluir el deporte como una herramienta de transformación en sus proyectos", aseguró la directora ejecutiva de la Fundació FC Barcelona, Marta Segú.