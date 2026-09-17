Fundación BEPRO otorga 53 becas de ayuda psicológica y económica para tender "la mano a los que vienen detrás"

Foto de familia durante la IV edición de entrega de las becas de Fundación BEPRO - FUNDACIÓN BEPRO

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación BEPRO concedió este jueves un total de 53 becas, 40 de ayuda psicológica y 13 de ayuda económica, para apoyar la carrera de jóvenes deportistas y tender así "la mano a los que vienen detrás" y hacer "sostenible" para todos el intento de llegar a la alta competición.

Bajo el lema de 'Todo cambia cuando alguien cree en ti', la entidad que preside Ana Salas llevó a cabo la sexta edición de sus ayudas, para las que recibieron cerca de 200 candidaturas, algo que les hizo "muy difícil elegir" a los beneficiarios, como recalcó la extenista. De las 53, 40 fueron para ayudas en psicología deportiva y las otras 13 de ayuda económica por un montante total de 150.000 euros, nueve de 10.000 y cuatro de 15.000.

Además, los elegidos cuentan con la ayuda de mentores como la extenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, exnúmero uno del mundo y ganador de dos 'Grand Slams', y también serán los protagonistas de una docuserie que emitirá RTVE.

Ana Salas dio las gracias a la Fundación Occident "por abrir las puertas a una idea en la que creísteis de primeras". "Creer en las personas es lo que nos llevo aquí. Esto no nació en un despacho sino de mi propia experiencia como tenistas, que al no destacar, no tuve ayudas, y es un paso más para dar a los que vienen lo que otros tantos no tuvimos", subrayó.

"Nunca sabemos dónde va a llegar un deportista por muchos ojeadores que haya y tenemos que hacer que el intento sea sostenible para todos, para los que van a llegar como los que no", remarcó Salas, feliz de contar con el apoyo de Garbiñe Muguruza, la cual "entendió desde el primer momento lo que es BEPRO y que el deporte es tender mano a los que viene detrás". "Estaba emocionada de transmitir su esencia y experiencia a los que vienen detrás", apuntó.

Muguruza forma parte de un grupo de exdeportistas que están al lado de estos jóvenes porque "del vértigo, la incertidumbre, la adrenalina y la presión uno se libra y hay que disfrutarlo con humildad". "Pero saber que no estáis solos, esa es nuestra misión. Viendo esta sala llena siento que este sueño merece la pena más que nunca", sentenció emocionada la presidenta de la fundación.

Por su parte, Garbiñe Muguruza agradeció tener "la oportunidad de formar parte de ese proyecto" y se dirigió especialmente a los becados. "Creemos en vosotros, no ha sido una decisión al azar, hemos valorado muchísimo vuestro esfuerzo, talento y dedicación, y, sobre todo, la ilusión por cumplir vuestras metas", resaltó.

"Tenéis un sueño y creemos en él. Estas becas no son para más presión, esa la justa, pero sí una responsabilidad de intentar dar vuestra mejor versión y de trabajar duro, es importante acabar el día sabiendo que lo habéis dado todo. Si algo he aprendido, es que tarde o temprano llega la oportunidad de brillar y hay que estar preparados, para eso hay que haber hecho los deberes y cuidar todos los pequeños detalles que no se ven", añadió.

La campeona de Roland Garros y Wimbledon recordó que "muy poca gente" tiene la oportunidad de vivir esta época en el deporte que están viviendo estos jóvenes. "Cuando os parezca que el sacrificio es demasiado alto, es cuando el deporte os pone a prueba y los mejores aguantan. Todo pasa tan rápido y hay momentos de muchas emociones, pero de eso se trata, de vivirlo a tope. Aprovechadlo y descubrid hasta dónde podéis llegar", concluyó.

Laura Halpern, presidenta de Fundación Occident, reconoció que "apoyar a jóvenes deportistas es una responsabilidad compartida". "Todos formamos parte del mismo ecosistema y cuando cada una aporta lo mejor de sí misma, el impacto se multiplica y estas becas lo demuestran", afirmó.

"El compromiso no es con el resultado únicamente sino con sus personas y su potencial de inspiración para otros. Creemos profundamente en el talento, pero más en lo que pueden hacer esas personas cuando tienen el entorno para desarrollarlo", confesó la directiva, que dio las gracias a la Fundación BEPRO por su "compromiso, dedicación y pasión".

Finalmente, tras la entrega de las becas, cerró el acto el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, que mostró un sentimiento de "gratitud" hacia Fundación BEPRO y Fundación Occident. "Coloco este gran proyecto en la lógica del apoyo a los deportistas. La Ley del Deporte dice que el deporte es un derecho y esta iniciativa está tan bien porque engancha con lo que debemos hacer de apoyo integral", expresó.

"Juntos podemos hacer muchas cosas y el CSD está abierto para Bepro y Occident porque cuando vamos de la mano las cosas salen. Aquí hay una cantera extraordinaria de deportistas y no olvidéis que las sociedades en las que se hacen bien las cosas son gracias a sus referentes. Tenemos que seguir trabajando con Fundación BEPRO, sumemos sinergias para que esto siga siendo más grande", concluyó.