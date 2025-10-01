La Fundación doctor Diego, la UME, Luis Partida y Rubén Valenciano, premiados por la Fundación José Ramón de la Morena

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación José Ramón de la Morena celebrará su X Gala del Altruismo este viernes en el Polideportivo de Brunete (Madrid), donde serán premiados en esta edición la Fundación Doctor Diego González Rivas, la Unidad Militar de Emergencias, Luis Partida y Rubén Valenciano.

La Fundación que preside el veterano periodista español volverá a conceder este viernes tres de octubre los Premios al Altruismo con la intención de reconocer la labor de aquellas personas u organizaciones que dedican su tiempo a los demás de forma desinteresada.

Entre los premiados de las nueve ediciones anteriores se encuentra: Vicente del Bosque, José Tomás, Sebastián Álvaro, los bomberos españoles que intervinieron en el terremoto de Turquía del año 2023, Pedro Delgado o Rafa Nadal.

La Gala de este viernes en Brunete, la X edición, que tendrá las actuaciones de Mago Pop, Café Quijano, José Mercé y Willy Bárcenas, premiará a la Fundación Doctor Diego González Rivas, la Unidad Militar de Emergencias, Luis Partida y Rubén Valenciano.

La Fundación Doctor Diego González Rivas "por llevar la cirugía mínimamente invasiva a los rincones más recónditos del plantea, gracias a una unidad móvil equipada con tecnología de vanguardia que permite realizar cirugías complejas de forma segura y eficaz (Sierra Leona, Liberia, Tanzania, Zimbabue, Mauricio, Costa de Marfil, Costa Rica, Perú, Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán, México, Rusia, Ghana, el Tíbet)", explica la nota oficial de la gala.

La Unidad Militar de Emergencias, en la persona del capitán Omar Queipo Martínez, será premiada "en reconocimiento y gratitud por la labor profesional, tenaz y determinante que desempeña la UME, en un año especialmente crudo para nuestro país, marcado por las inundaciones y los incendios forestales".

Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada, será reconocido "por su trayectoria política durante más de 45 años al servicio de los ciudadanos, ganando las elecciones de su municipio por mayoría absoluta desde 1979", mientras que Rubén Valenciano, tractorista que ayudó heroicamente en el rescate de personas atrapadas por la Dana, representa a "los voluntarios que altruistamente colaboraron tras la tragedia de la Dana de Valencia el pasado mes de octubre de 2024".

A la gala asistirán, además de los premiados, diferentes personalidades del mundo del deporte, de la política y del espectáculo, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán; el presidente de LaLiga, Javier Tebas, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez; el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa; el seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente; Vicente del Bosque, Jorge Valdano, Bernd Schuster, Perico Delgado o el director de La Vuelta, Javier Guillén.