La Fundación Iberdrola España convoca nuevas becas para deportistas paralímpicos universitarios

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Seguimiento del convenio de colaboración entre la Fundación Iberdrola España y el Comité Paralímpico Español ha convocado la 17ª edición de las Becas Fundación Iberdrola España, destinadas a deportistas beneficiarios del Plan ADOP que estén cursando estudios universitarios o de postgrado durante el curso 2025-2026.

Según indicó este jueves el CPE, estas ayudas consisten en sufragar una parte del coste de los estudios universitarios o de postgrado que los deportistas acogidos al programa realicen, con el objetivo de facilitar su capacitación profesional de cara a su integración laboral, una vez finalizada su vida deportiva.

Con una cuantía que oscila entre los 5.000 y los 1.250 euros, la beca da continuidad a los beneficiarios del curso académico anterior, con prioridad en su solicitud en función de los créditos superados, de los resultados del expediente académico y de su compromiso con los patrocinadores del Plan ADOP.

Esta cuantía podrá variar en función del cuso a iniciar y del importe de la matrícula, con un máximo de 2.500 euros para los alumnos que inicien sus estudios universitarios o para los que únicamente estén realizando el Trabajo de Fin de Grado.

Para optar a estas ayudas es imprescindible inscribirse en la Oficina de Atención al Deportista del CPE. Una vez completado este paso, se deberá remitir la ficha de solicitud de la beca, junto con el certificado de notas del último curso realizado y la matrícula del curso 2025/2026, a la dirección cpe@paralimpicos.es. Los deportistas interesados en solicitar la beca podrán hacerlo antes del 17 de noviembre de 2025. La concesión de esta decimosexta edición se decidirá el 20 de noviembre.

El CPE recordó que la concesión de estas becas por parte de la Fundación Iberdrola España se suma al respaldo de la compañía al deporte paralímpico, como patrocinadora del Equipo Paralímpico Español a través del Plan ADOP desde su creación en 2005.

La energética, desde su creación, ha estado comprometida con el desarrollo energético, cultural, educativo y social de las comunidades en las que está presente. En este sentido, la Fundación Iberdrola España representa un paso más en dicho compromiso, mediante el impulso de iniciativas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas.