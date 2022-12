Gabriel Marcelli: "Ojalá pueda llegar a disputarle un Mundial a Toni Bou"

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de trial Gabriel Marcelli (Repsol Honda) desea que en un futuro pueda "llegar a disputarle" un título mundial a su compañero Toni Bou, el cual le ayuda "muchísimo", mientras que no esconde que ha tenido "algo de presión al inicio" en su nuevo equipo y que para este 2023 espera "no bajar del 'top 5'".

"Toni me ayuda muchísimo, es muy humilde, y como compañero es un '10'. Y si necesito ayuda para poner a punto la moto, no se corta nada. Siempre ha ayudado cuando le he pedido algún consejo y ojalá pueda llegar a disputarle un Mundial. Creo que ese es el objetivo del Repsol Honda y también el mío, pero hay que trabajar", admite Marcelli en una entrevista facilitadas este jueves por su equipo.

El gallego advierte que "ahora mismo en cuanto a material y moto no hay diferencias" con su compañero y que lo que le falta "es recorrido y dar ese pasito más" para acercarse al 32 veces campeón del mundo. "Toni tiene mucha experiencia después de tantos años. El objetivo es entrenar más fuerte que nunca, conseguir buenos reglajes en la moto, seguir 'picando piedra' e ir mejorando", subrayó.

Marcelli está "muy contento" en este primer año en el Repsol Honda, donde no le ha "faltado nada" y donde le ha "mimado mucho". "Al principio de temporada diría que quizás me han pesado más de la cuenta los colores, he tenido algo de presión al inicio, pero conforme ha avanzado el curso he ido asimilando la nueva posición en la que estaba, me he ido soltando más y he podido pilotar al nivel que creo que realmente tengo", remarcó.

El de O Rosal valora que se esté formando "un buen equipo" que le está ayudando a "mejorar" y "subir" su nivel. "Esta tranquilidad me permite mejorar", apuntó, lamentando haber tenido "una temporada marcada por las lesiones" por culpa de una fractura de tobillo, una bacteria en la pierna y un problema en la muñeca de la que todavía arrastra "secuelas". "A día de hoy aún me molesta sobre la moto. Han sido tres lesiones grandes que me han impedido mejorar", añadió.

Sobre la moto, cree que ha cambiado "mucho" y que ha sufrido "una gran evolución" de la que tuvo en la Montesa Talent School, aunque para este 2023 "no hay grandes cambios" tras visitar la fábrica de Japón. "Estuvimos probando algunos ajustes del motor y el embrague, que es lo único que queremos mejorar porque todo lo demás funciona de '10'", comentó el gallego.

"En todos los aspectos rinde muy bien y probamos algunas piezas. Como siempre, hay cosas que funcionan mejor que otras. El hecho de poder estar allí con los japoneses y trasmitirles directamente lo que buscamos es muy positivo. Van a ir trabajando más para hacer nuevas piezas. Y durante estos últimos días del año entrenaremos sobre nuestras referencias para ver si realmente hemos podido mejorar el conjunto", añadió.

"QUIERO SER REGULAR"

Marcelli repasa también su temporada, empezando por un Mundial al Aire Libre donde "todos los pilotos" le sorprendieron "compitiendo a un altísimo nivel". "Durante el año fue yendo a mejor, pero antes de la cita en Alemania estuve más de una semana en el hospital por una bacteria en la pierna y no pude entrenar durante 15 días. Pude hacer la carrera y sumé puntos positivos", recalcó.

"Ya en las últimas pruebas del Mundial me encontré mejor, pilotando a un nivel más alto e hice tres cuartos puestos. Para 2023 el objetivo es no bajar del 'top 5', ser regular e intentar estar en el podio en cuantas más carreras, mejor. Pues espero empezar como he terminado 2022, con nivel y resultados, e ir mejorando cada vez más. Si comenzamos al nivel con el que hemos cerrado este año, estaré contento", prosiguió el español.

En cuanto al de X-Trial, que no comenzó desde el inicio, reconoce que empezó "con muchos nervios" y con esa "desventaja". "Es un campeonato intenso, con carreras con muy poco margen para demostrar lo que puedes hacer. La primera no me salió bien, pero después en Madrid me relajé más y salieron bien las cosas. Tuve una caída en la que me lesioné el pie y 15 días después tenía que correr en Barcelona y, evidentemente, las cosas no fueron como esperábamos, pero sumamos puntos para el campeonato", detalló.

"En el resto de las citas ya fui mejor. Encontré mi lugar, corrí con la cabeza, cometí algunos errores, pero considero que piloté a un buen nivel y demostré que podía estar ahí delante y que estoy preparado para luchar por los podios durante toda la temporada 2023", prosiguió el piloto del Repsol Honda.

Finalmente, también fue "de menos a más" en el Campeonato de España donde rozó el subcampeonato. "Al comenzar la temporada me presioné demasiado a mí mismo, quizás quería demostrar mucho más y me jugó una mala pasada. A medida que fue avanzando la competición lo asimilé un poco más y vi las opciones que realmente tenía. En las últimas carreras me vi fuerte, fui recortando puntos al segundo y gané la última carrera, pero faltó muy poquito para hacerme con el subcampeonato", explicó.

"El objetivo para el Nacional de 2023 es comenzar como terminamos 2022, luchando cada carrera por la victoria. Sería bueno empezar así y mejorar los resultados a medida que avanza la temporada. Prefiero que sea así, mejor que empezar fuerte y luego ir dejando puntos durante el año", declaró el gallego.

Finalmente, Marcelli, feliz de haber participado junto a otros pilotos como Marc Márquez, Max Verstappen y 'Checo' Pérez, durante el 'Honda Thanks Day', reconoce que estuvo "a punto de ir a un psicólogo deportivo a mitad de temporada". "Al final decidí no ir porque me saqué yo mismo 'las castañas del fuego'. Y confío en seguir así porque significará que las cosas van bien y no necesito ese apoyo externo", confesó.