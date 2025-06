Garrigós, Andrés, Del Bosque, Martínez de Irujo, Rodri Almazán y Flyback, 'Premios Espiga' Villanueva del Pardillo

La Vuelta por su 90 aniversario y el periodista Roberto Gómez también fueron reconocidos en la localidad madrileña

El alcalde Eduardo Fernández anuncia cinco proyectos que supondrán "un antes y un después" en el municipio

VILLANUEVA DEL PARDILLO (MADRID), 20 (EUROPA PRESS)

La atleta paralímpica Sara Andrés, el judoca Fran Garrigós, el ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque, La Vuelta a España, el jinete y empresario Cayetano Martínez de Irujo, el periodista Roberto Gómez, el karateca de parakarate Rodrigo Almazán y el Club Flyback han sido galardonados este jueves en la primera edición de los 'Premios Espiga del Deporte' de Villanueva del Pardillo (Madrid).

En una gala celebrada en el Auditorio Municipal Sebastián Cestero y presidida por el alcalde, Eduardo Fernández, Sara Andrés, participante en tres Juegos Paralímpicos, y Fran Garrigós recogieron los premios como Mejor Deportista femenino y masculino, respectivamente.

"Este año ha sido un poco de transición y el siguiente empezaré a entrenar para lograr la clasificación para los Juegos de Los Ángeles y volver a ganar una medalla", manifestó el primer medallista español en los Juegos de Paris 2024.

Por su parte, la atleta Sara Andrés, quien en septiembre dará a luz a su primer niño, dijo que desde que sufrió el accidente que le provocó la amputación de ambas piernas intenta "sonreír a la vida". "Espero que mi sonrisa siga contagiando y vivamos en un mundo más feliz", deseó la velocista madrileña.

El ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque, campeón del mundo en 2010 y de Europa en 2012, y ganador de dos Ligas de Campeones y cinco campeonatos de Liga con el Real Madrid, recibió el de Trayectoria Deportiva 15 años después del mayor éxito del deporte español, el Mundial de Sudáfrica 2010.

"Pasa todo muy rápido y dentro de nada tenemos otro Mundial. A mí me molestaba mucho cuando nos decían que no íbamos a ser nunca campeones del mundo. No echo de menos los banquillos, he sido un privilegiado durante muchos años, pero no lo miro con nostalgia", comentó Del Bosque.

LA VUELTA, ¿EN VILLANUEVA DEL PARDILLO?

El director general de La Vuelta, Javier Guillén, recibió el de Mejor Evento a la ronda española coincidiendo con su 90 aniversario, en el que partirá desde Italia, y por ser una competición novedosa en su planificación, organización y recorrido.

"Ya que Villanueva del Pardillo ha entrado en mi corazón vamos a trabajar para que Villanueva del Pardillo entre en La Vuelta. Inauguraremos la nueva rotonda dando varias vueltas con La Vuelta", señaló Guillén acerca de la futura presencia de la ronda española en la localidad.

Asimismo, el periodista Roberto Gómez, referente en la información deportiva en las últimas más de cuatro décadas, y el empresario Cayetano Martínez de Irujo, olímpico en Barcelona'92, donde concluyó cuarto, y expresidente de la Asociación de Deportistas (AD) fueron distinguidos con los Espiga del Deporte en Comunicación y Contribución en Favor del Deporte, respectivamente. "La hípica, por la presencia del caballo, es una combinación de deporte y arte", apuntó Martínez de Irujo.

Además, el karateka de parakarate Rodrigo Almazán, reciente subcampeón de España este año en Logroño y número uno del ranking nacional absoluto juvenil K22, y Cristina Cano, presidenta del club Flyback, referente nacional e internacional del FitKid y por ser un proyecto que "transforma vidas" y "promueve valores", recogieron los trofeos como Mejor Deportista y Mejor Club locales.

"Esto es un reconocimiento de municipio al trabajo de muchos años y agradecemos que hayan dejado que el FitKid eche raíces en Villanueva del Pardillo. Nuestro propósito es seguir trabajando y mejorando. Este deporte es magia", describió Calvo.

En la inauguración de la gala, el alcalde de Villanueva del Pardillo, Eduardo Fernández, anunció que pondrá en marcha cinco proyectos "emblemáticos" que marcarán "un antes y después" en la historia del municipio: la rotonda de acceso al polígono industrial; un espacio de más de 750 metros cuadrados para las nuevas dependencias de la Policía Local y Guardia Civil, y un Espacio Multifuncional con capacidad para más de 5.000 personas.

Fernández adelantó además que se construirá un nuevo polideportivo en una superficie de más de 4.000 metros cuadrados y que se destinarán más de 265.000 metros cuadrados para un Gran Espacio dotacional destinados al deporte, la educación, el ocio y el comercio. "Este proyecto hará que Villanueva del Pardillo se ponga a la cabeza de las primeras poblaciones del territorio español", aseguró.