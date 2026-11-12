Gemswell Surf Madrid abre la preventa de sus primeras sesiones de surf para su apertura en la primavera de 2027

Proyecto de Gemswell Surf Madrid en la Ciudad del Deporte - GEMSWELL SURF MADRID

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Gemswell Surf Madrid, el nuevo destino de surf, deporte y ocio que abrirá en la primavera de 2027 en la Ciudad del Deporte, junto al estadio Riyadh Air Metropolitano en la capital de España, ya ha puesto a la venta, a través de Fever, sus primeras sesiones de surf y bonos desde 39 euros, según ha anunciado este jueves en un comunicado.

Esta oferta incluye tanto sesiones de iniciación como bonos para surfistas habituales. Este espacio aspira a convertirse en uno de los principales destinos urbanos de surf de Europa y contará con una laguna de 23.000 metros cuadrados equipada con la tecnología Wavegarden Cove, desarrollada por Wavegarden, capaz de generar 50 olas diferentes de hasta dos metros de altura.

Esta tecnología permite adaptar las olas a cada nivel y acerca el surf a todos los públicos, sin importar su experiencia previa: desde quienes nunca se han subido a una tabla hasta surfistas profesionales que buscan entrenar y perfeccionar su técnica.

La preventa incluye sesiones individuales de iniciación en la Bahía y bonos de 5, 10 o 20 sesiones para surfistas habituales en el Reef. Los 'vouchers' podrán canjearse cuando se habilite el sistema de reservas, para elegir fecha y hora según el nivel y la disponibilidad.

Los precios parten de 39 euros para las sesiones individuales.

Uno de los atractivos de Gemswell Surf Madrid, en el que se han invertido más de 60 millones de euros, recibirá más de 500.000 visitantes anuales y generará entre 100 y 120 empleos directos, será la posibilidad de practicar surf de manera regular y en condiciones constantes, independientemente de las mareas, el viento o la previsión de olas en la costa.

La laguna, con capacidad para acoger a 120 surfistas simultáneamente, contará con dos grandes áreas diferenciadas. La Bahía estará orientada a quienes quieran descubrir el surf y dar sus primeros pasos sobre una tabla, mientras que el Reef ofrecerá olas de mayor exigencia para quienes ya practican este deporte y desean seguir progresando.

En ambas zonas, la tecnología de Wavegarden permitirá programar y repetir cada ola, una ventaja especialmente valiosa para aprender y entrenar.

La experiencia se completará con una academia de surf, concebida para acompañar a los usuarios en su aprendizaje y evolución, con programas adaptados a distintas edades y niveles.

La propuesta busca facilitar el acceso a este deporte a públicos muy diferentes, con opciones tanto para quienes quieren probarlo por primera vez como para quienes desean practicarlo con regularidad.

NUEVA FASE DE CONSTRUCCIÓN

La preventa arranca coincidiendo con el inicio del proceso de instalación de la maquinaria de generación de olas de Wavegarden, un hito más hacia su apertura programada para la primavera de 2027.

"El inicio de la preventa representa un paso muy importante para nosotros, porque empezamos a convertir en una experiencia al alcance de los usuarios un proyecto en el que llevamos trabajando mucho tiempo. Madrid cuenta con una comunidad de surf muy activa y estamos convencidos de que muchas otras personas descubrirán este deporte cuando tengan la oportunidad de practicarlo cerca de casa. Queremos que el surf pueda formar parte de su día a día, tanto para quien busca coger su primera ola como para quien lleva años surfeando", señaló Sergio García, Managing Director de Gemswell Surf Madrid.

Gemswell Surf Madrid pretende ser un espacio de encuentro en torno al surf y sus valores, que combina deporte, gastronomía, bienestar y entretenimiento. El parque contará con más de 3.000 metros cuadrados de restauración, con tres restaurantes y dos chiringuitos con propuestas propias alrededor de la laguna.

Además, dispondrá de cuatro piscinas 'infinity', un surfskate de 700 metros cuadrados, actividades de bienestar y espacios para eventos, con el propósito de ser un lugar pensado tanto para tanto para los aficionados al surf como para los que buscan nuevas formas de disfrutar de su tiempo libre.