Gemswell Surf Madrid, la playa artificial con olas más grande de Europa que puede forjar al futuro oro olímpico

Con una inversión de 60 millones, tendrá una laguna de 23 000 m2 y prevé recibir medio millón de visitantes al año

Ubicado en la nueva Ciudad del Deporte del Atlético de Madrid su apertura será en la primavera de 2027

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Gemswell Surf Madrid, la playa artificial con olas más grande de Europa, ubicada en el corazón del proyecto olímpico de la capital de España, junto al Riyadh Air Metropolitano, prevé su apertura en la primavera de 2027, recibir a más de medio millón de visitantes y podría forjar al futuro oro en los próximos Juegos de Los Ángeles 2028 o Brisbane 2032.

Así lo desveló a Europa Press el managing director de Gemswell Ventures, Sergio García. "Gemswell Surf Madrid nace con la ambición de acercar el surf a nuevos públicos y demostrar que este deporte también puede crecer y desarrollarse desde una gran ciudad como Madrid. Queremos que sea un espacio referente en Europa, donde convivan ocio, formación y práctica deportiva, y donde tanto una familia como un surfista avanzado encuentren su sitio", manifestó García.

El principal destino urbano de surf en Europa generará entre 100 y 120 empleos, contará con una laguna para surfear de 2 hectáreas y 181 metros metros de ancha a menos de 15 minutos del centro de Madrid y de su aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, así como una fusión de deporte, entretenimiento y gastronomía para los surfistas profesionalesy aficionados.

Con una inversión de algo más de 60 millones de euros, financiada por la sociedad integrada por el Atlético de Madrid y la 'joint venture' entre la empresa suiza de inversión Stoneweg y la firma Teras Capital, albergará una laguna de 23.000 metros cuadrados, con dos zonas, 'Bahía', para los debutantes, y Reef, para los más experimentados.

La tecnología de Gemswell Surf Madrid permitirá generar más de 20 tipos de olas de hasta 2 metros en la laguna, que tendrá una capacidad de hasta 120 surfistas en una misma sesión de una hora, así como cuatro piscinas que bordean el 'mar artificial' que permitirán la práctica de vóley y cuerdas de equilibrio, entre otras disciplinas.

Próximo a la estación de metro de Estadio Metropolitano, tiene una capacidad de hasta 3.000 personas, dispondrá de 480 plazas de aparcamiento para los surfistas profesionales y principiantes, así como los que se acojan a los programas familiares, escolares e inclusivos en un mercado global que suma más de 40 millones de practicantes y moverá 5.400 millones de euros en 2030.

"¿EL FUTURO CAMPEÓN OLÍMPICO?"

El debut en el programa olímpico en Tokyo 2020 proyectó al surf hacia otra dimensión. En España Andy Criere, Nadia Erostarbe y Janire González se clasificaron para surfear las olas negras de la Polinesia francesa en los Juegos de Paris 2024. Y al año siguiente, la zumaiarra Janire, con 20 años, hizo historia al proclamarse campeona del mundo, por vez primera, en La Bocana (El Salvador).

Por Gemswell Surf Madrid, que organizará eventos deportivos y también de ocio, podrá verse a Andy Criere, el primer surfista masculino español que logró el pase olímpico y el que encontró la paz en el mar será el embajador de un centro en el que se forjarán a los talentos de la tabla del futuro.

De padre francés y madre española, Criere aprendió a domar las olas y salir de los 'tubos' en el Bidasoa Surf Club de Hendaya, y a partir del próximo año lo hará en las crestas del mar artificial de Madrid. "¿Y si el próximo campeón olímpico sale de Gemswell Surf Madrid? Por qué no", apuntó su responsable Sergio García. La fábrica no para: el próximo parque de olas artificial verá la luz en 2028, en Birmingham, la cuna del 'heavy metal' y la segunda ciudad británica más poblada del Reino Unido.