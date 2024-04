Generali y la Real Federación Española de Rugby acercan el rugby a 800 colegios a través de 'Get Into Rugby'

Generali y la Real Federación Española de Rugby acercan el rugby a 800 colegios a través de 'Get Into Rugby'

La compañía de seguros Generali y la Real Federación Española de Rugby (FERugby) han lanzado la cuarta edición del programa educativo 'Get Into Rugby', que apuesta por introducir el rugby sin contacto como deporte en diferentes colegios de toda España.

El fin de la iniciativa, que prevé llegar a los 800 colegios, es que los niños y las niñas "conozcan de primera mano los valores fundamentales de este deporte como el respeto, el esfuerzo, la integridad, el compromiso, la solidaridad o el compañerismo". Las inscripciones ya están abiertas hasta el próximo 30 de abril en este enlace getintorugby.generali.es.

Una vez finalice el periodo de inscripción, se impartirán sesiones de formación para los profesores de los colegios y se sortearán 100 kits con toda la equipación necesaria, incluyendo la cinta para que los niños y niñas puedan practicar el rugby sin contacto.

Los profesores que cursen la formación podrán recibir una titulación oficial federativa gratuita reconocida por la FERugby que les capacita para poder enseñar la práctica de este deporte en el entorno escolar. Se ha buscado además potenciar la inclusión con la incorporación de un módulo completamente adaptado a las necesidades específicas de los alumnos con necesidades educativas especiales de manera que los profesores cuenten con los recursos necesarios para incorporarlo a su programa educativo.

Creado en 2019 por Generali en colaboración con la FERugby, 'Get Into Rugby' busca fomenta este deporte y formar no sólo a futuros deportistas, sino también a grandes personas que contribuyan a una sociedad llena de valores. Hasta la fecha ya han participado cerca de 2.100 centros escolares.

Además de este programa, la aseguradora ha anunciado recientemente su ampliación de compromiso con el rugby español incorporando a la selección española femenina de rugby XV a su patrocinio. De esta manera, tanto la selección masculina como femenina lucirán en su equipación el logotipo de la aseguradora así como las selecciones M20 y M18.

El director de Comunicación y Sostenibilidad de Generali, Javier Aguirre de Cárcer, explicó que los valores del rugby van "muy alineados" con los de la aseguradora. "Para nosotros es muy significativo este programa, ya que a través del deporte y los profesores implicados y comprometidos con la educación de los más pequeños estamos haciendo de los niños y niñas de hoy, mejores adultos del mañana. Y para transmitir esa pasión por el deporte y la práctica del ejercicio físico, lo ideal es empezar por edades tempranas", apuntó.

Por su parte, el secretario general de la Real Federación Española de Rugby, Miguel Ángel Martín, se congratuló de la continuidad de este proyecto. "Generali ha demostrado un año más su compromiso con este deporte con el que tantas cosas tiene en común. Gracias a su apoyo, podremos seguir impulsando este programa entre los más jóvenes para poder crear a los jugadores del futuro y dar visibilidad al rugby", indicó.

Mientras, el responsable de Desarrollo de la Real Federación Española de Rugby, César Archilla, recalcó la importancia de introducir el rugby en los colegios. "Estamos encantados de poder celebrar la cuarta edición de este programa, en el que nos centramos no solo en dotar de material a los centros, sino también en la formación del profesorado para asegurar que la asignatura de rugby se convierta poco a poco en una materia troncal dentro de las asignaturas específicas de deportes. El objetivo final es conseguir que haya un balón de rugby en cada colegio, para que desde las bases todos y todas puedan conocerlo y animarse a practicarlo. El oval no es solo una escuela de valores, sino que ha demostrado ser también un ambiente sano y seguro en el que practicar ejercicio físico desde cualquier edad", señaló.