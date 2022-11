El Gobierno da 27,5 millones en ayudas para modernizar instalaciones que acojan competiciones internacionales

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha aprobado la convocatoria de ayudas por valor de 27,5 millones de euros para la mejora de las infraestructuras deportivas y su modernización en cuanto a eficiencia energética, inclusión y sostenibilidad para que puedan albergar competiciones deportivas internacionales.

Esta cantidad procede de los Fondos Europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y está destinada a entidades tanto públicas como privadas que tendrán que fundamentar sus solicitudes en propuestas de obras que hagan de sus instalaciones espacios más respetuosos con el medio ambiente, más eficaces en su funcionamiento, y totalmente aptas para el uso por parte de usuarios y de deportistas con discapacidad.

En concreto, la distribución de las ayudas se hará entre las corporaciones locales, a las que corresponderán 19.264.000 euros; las comunidades autónomas, 2.628.000 euros; entidades privadas, 5.028.000 euros; y a las universidades, tanto públicas como privadas, 500.000 y 100.000 euros, respectivamente, para obras y equipamiento deportivo con motivo de la organización de campeonatos internacionales.

El secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, ha asegurado que estas ayudas van a contribuir a que "España siga siendo referente en la organización de eventos deportivos internacionales".

"Somos ejemplo de buen hacer y queremos seguir siéndolo en los próximos años. Nuestras infraestructuras deportivas van a ver multiplicada su calidad a través de una modernización respetuosa con el Medio Ambiente, situándolas entre las más punteras de Europa", añadió.

Todas las actuaciones que se lleven a cabo deberán respetar el llamado principio de 'no causar un perjuicio significativo al medioambiente' (principio DNSH por sus siglas en inglés, "Do Not Significant Harm").

Esta actuación incentiva la ejecución de proyectos que fomenten la eficiencia energética y la transición digital, y contribuye al etiquetado verde y digital, tal y como recoge el 'Plan de fomento del sector del deporte' presentado por España a la Unión Europea dentro del PRTR.

Además, tendrán que justificar que el plazo de ejecución de las obras se encuentra entre el 1 de febrero de 2020 y el 30 de septiembre de 2023. Las solicitudes de las entidades interesadas se pueden presentar en la sede electrónica del CSD hasta el 16 de enero de 2023.

IMPULSO AL DEPORTE ESPAÑOL

Esta última convocatoria de ayudas se suma a las inversiones que el Consejo Superior de Deportes y el Gobierno están llevando a cabo en los últimos meses para conseguir lograr la modernización e impulso del deporte que necesita España.

Hace unas semanas se aprobó otra ayuda de 5 millones para clubes de deportes de equipo que compitan en la máxima categoría nacional, que hayan participado en competiciones de máximo nivel durante la temporada 2021-22 y que estén integrados en las Federaciones Deportivas Españolas (FFDDEE).

En esta misma línea, se han destinado 16 millones a los nuevos planes de preparación olímpica y paralímpica, los denominados programas Team España, así como 6,5 millones de euros a la puesta en marcha de la Liga Profesional de Fútbol Femenino, la Liga F.

Además, la partida presupuestaria contemplada en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 alcanza la cifra récord de 375 millones de euros, a la que hay que sumar la cantidad de 300 millones procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el sector deportivo.