El Gobierno impulsa con 5,3 millones la Liga U, un campo de hockey hierba y profesionalización fútbol femenino

Archivo - Acto de presentación de la Liga U de baloncesto en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid. - FEB - Archivo

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes cuatro subvenciones por un total de 5.360.000 euros para impulsar la construcción de nuevas infraestructuras y proyectos en el ámbito federativo y profesional, entre ellos una ayuda de 2,5 millones a la Federación Española de Baloncesto (FEB) para la puesta en marcha de la Liga U.

Dicha competición ha sido creada para ofrecer un entorno para el desarrollo integral de los jóvenes talentos, al combinar educación y deporte, que pretende ampliar la base y elevar el nivel del baloncesto español.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) contribuirá a su organización con un total de 15 millones de euros en sus tres primeras temporadas, partiendo de esta aportación inicial de 2,5 millones en 2025.

Asimismo, se ha aprobado una subvención de 1,5 millones de euros dirigida a los clubes independientes de una estructura masculina que compiten en la Liga Profesional de Fútbol Femenino, con el fin de facilitar el cumplimiento de los estándares de calidad. Los beneficiarios podrán modernizar y adecuar sus infraestructuras deportivas y mejorar las condiciones de sus jugadoras.

Con esta medida, el Gobierno busca reafirmar su compromiso con la profesionalización del fútbol femenino y con el crecimiento de la competición nacional.

Además, el CSD destinará 1 millón de euros para la construcción y equipamiento de un nuevo campo de hockey hierba en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, destinado al entrenamiento de las selecciones nacionales.

Por último, el real decreto regula la concesión de una subvención de 360.000 euros a la Asociación del Deporte Español (ADESP), destinada a organizar programas deportivos y formativos, así como a financiar actuaciones de apoyo a la gestión de las federaciones deportivas españolas.