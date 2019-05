Gómez Noya, Dapena, Castro y Frades, bazas españolas en el Mundial de triatlón de larga distancia

Actualizado 03/05/2019 19:58:37 CET

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Los triatletas Javier Gómez Noya, Pablo Dapena, Saleta Castro y Gurutze Frades parten como principales bazas españolas este sábado en la última de las pruebas de los Campeonatos del mundo de Multideporte de Pontevedra, el Mundial de triatlón de larga distancia.

Desde las 8.00 horas, casi 1.000 participantes -entre élite, sub-23, júnior, paratriatlón y grupos de edad- afrontarán el duro circuito por la ciudad gallega, que comienza con los tres kilómetros de natación por el río Lérez.

Tras ello, llegarán los 106 kilómetros de ciclismo sin drafting -no está permitido ir en pelotón o a rueda de otros participantes- y los 30 kilómetros de carrera a pie por el centro de Pontevedra, un circuito con cuestas y continuos cambios de ritmo.

Paralelamente al triatlón de larga distancia de los ITU Pontevedra 2019 Multisport World Championships by Santander, se celebrará el Mundial de Aquabike con casi 500 participantes, que arranca también con 3.000 metros de natación y concluye con los 106 kilómetros de ciclismo, sin carrera a pie.

En categoría masculina élite, Javier Gómez Noya, ocho veces campeón del mundo en varias disciplinas y distancias, y el vigente campeón del mundo de larga distancia, Pablo Dapena, serán los principales aspirantes al cetro mundial.

"Este Mundial va a ser más duro, porque el recorrido tiene muchos repechos, tanto en bici como incluso la carrera a pie. Cómo gestione cada uno la nutrición durante la prueba será clave. Tengo la ilusión de poder competir en casa, delante de mi familia y amigos, pero la preparación no ha sido la ideal, vengo de un viaje muy largo -Bermudas- y mis entrenamientos no están enfocados para esta distancia específicamente, pero voy a salir a luchar y a estar lo más arriba posible", señaló Gómez Noya.

Mientras, el pontevedrés Dapena valoró la posibilidad de que los jueces recorten a 1.500 metros el tramo de natación por la temperatura -la media entre la temperatura del agua y del ambiente debe ser de, al menos, de 14ºC-. "Los que somos buenos nadadores, como Javi o yo, nos veremos perjudicados si se recorta la natación porque podemos perder hasta 3 minutos de ventaja respecto a los que nadan peor pero son buenos ciclistas, y puede ser clave", indicó.

El suizo Ruedi Wild, el belga Diego Van Looy, el bielorruso Aliakdsanr Vasilevich, el danés Kristian Hogenhayg, el neozelandés Terenzo Bozzone, y algunos veteranos como James Cunnama o Alessandro De Gasperi pugnarán por la victoria. La 'TriArmada' se completará con Albert Moreno, Gustavo Rodríguez, Ander Irigoien y Ander Okamika.

En categoría femenina, la gallega Saleta Castro y la vasca Gurutze Frades, junto a Anna Noguera, María Pujol y Judith Corachán, conforman la selección más potente y con mayor representación en la salida. "Llego en un buen estado de forma, y este es mi principal objetivo de la temporada. Lo he preparado con mucha ilusión y correr un Mundial en casa, en mi ciudad, es algo que no se volverá a repetir. No sé en qué puesto puedo quedar, pero sí sé que lo pelearé al máximo", afirmó Saleta Castro.

Por su parte, Gurutze Frades, se lamentó por la "incertidumbre" de no saber si se va a recortar el tramo de natación. "Llego bien a la competición, pero el nivel es muy alto y será muy complicado pelear por cada puesto", apuntó.

Entre las principales candidatas al título están las danesas Maja Stage Nielsen y Camila Pedersen, la sueca Asa Lundström, la belga Alexandra Tondeur, las portuguesas Ana Filipa Santos y Vanessa Pereira, y la suiza Emma Bilham.