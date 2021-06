Gómez Noya: "No tengo ganas de revancha, tengo ganas de competir"

El gallego volverá a "aspirar a lo máximo" en los Juegos de Tokio

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El triatleta español Javier Gómez Noya ha asegurado que no encara "con ganas de revancha" sus terceros Juegos Olímpicos tras la ausencia en Río de Janeiro y que su objetivo vuelve a ser "aspirar a lo máximo" en Tokio, donde espera una "carrera dura y de desgaste" por las duras condiciones climatológicas, que cree que le puede venir bien.

"El objetivo siempre es aspirar a lo máximo y no limitarse antes de la competición. Hay que salir a por todas y luego la carrera te pone en tu sitio. Quiero pensar que mi veteranía (38 años) ayuda, pero no se sabe. Todo lo que sea experiencia es bueno y en carreras dudas aún mejor. Por otra parte, a veces también me gustaría tener 25 años porque el cuerpo responde mejor. A lo mejor ahora mismo no me interesa una carrera como la de Londres, que fue con buen clima y rápida, igual me interesa más una carrera dura y de desgaste y la de Tokio puede a ser más de ese estilo", reflexionó Gómez Noya en una entrevista concedida a Europa Press.

El gallego recordó que los organizadores de Tokio 2020 "han puesto la prueba a las 6.30 de la mañana tratando de minimizar las condiciones", pero que "va a hacer mucho calor y humedad igualmente". "Somos el único deporte de resistencia en estos Juegos que va a competir en Tokio, pero también estamos acostumbrados a competir con calor. Al final es una cuestión de adaptarse y de saber gestionar el esfuerzo en esas circunstancias", indicó.

Cuarto en Pekín 2008 y segundo en Londres 2012, el gallego no pudo disputar los Juegos de Río debido a una inoportuna fractura en el brazo izquierdo que sufrió poco antes de la competición. En cualquier caso, aclaró que solo tiene "ganas de competir y de hacer unos buenos Juegos Olímpicos".

"No tengo ganas de revancha porque al final esa revancha sería conmigo mismo. Fue un momento complicado porque los Juegos de Río tenían un circuito que me iba bien y en el que había ganado el año anterior. Tenía mucha ilusión, pero el deporte es así, te caes y qué le vas a hacer", se resignó.

Donde sí pudo brillar fue en Londres'12, carrera de la que guarda "un recuerdo por todo lo que rodeó a aquella carrera". "Nunca vi tanto público en una prueba de triatlón como aquel día en Hyde Park. Hice la mejor carrera para la que estaba capacitado y hubo uno mejor que yo, así que la plata era el mejor resultado posible. Hice una carrera de la que estoy muy orgulloso porque no cometí errores técnicos ni tácticos. Simplemente me faltó un puntito que no tuve", rememoró sobre aquella carrera donde solo le superó el local Alistair Brownlee.

"CON MARIO MOLA Y FERNANDO ALARZA TENEMOS UN MUY BUEN EQUIPO"

En los Juegos Olímpicos de Tokio, y a falta de la confirmación oficial por parte de la Federación Española de Triatlón, España contará con "un muy buen equipo" formado por el propio Gómez Noya, Mario Mola y Fernando Alarza.

"Los tres hemos conseguido subir a podios en las mejores carreras del mundo y tendremos nuestras opciones en Tokio. Luego se pueden dar circunstancias que, por intereses comunes, podamos colaborar en carrera. No partimos con una estrategia de equipo con alguien a quien sacrificar, pero en un momento dado si hay una escapada y estamos dos o los tres metidos, por supuesto que nos interesa colaborar. Tenemos muy buen rollo entre nosotros, pero es verdad que a la hora de competir cada uno intenta conseguir lo mejor para sí mismo", valoró.

Los tres intentarán pelear por medalla en medio de los "momentos convulsos y extraños" provocados por la pandemia. "El deporte también se está viviendo afectado con menos competiciones y más complicaciones logísticas. Intentamos adaptarnos lo mejor posible. Ahora tengo las Series Mundiales en Leeds -este domingo-, luego otra carrera en Francia y después una última concentración en México para tratar de llegar lo más preparado posible dadas las circunstancias", explicó sobre sus planes inmediatos.

En este sentido, celebró que su preparación durante las últimas semanas en México "ha sido una buena experiencia". "Es duro porque son unas circunstancias de calor y humedad complicadas, pero al final es lo que nos vamos a encontrar en Tokio. Buscábamos esa adaptación y es un lugar donde hemos estado muy tranquilos para entrenar", finalizó.

Gómez Noya, imagen promocional de Bridgestone igual que el jugador de baloncesto Sergio Rodríguez y la halterófila Lydia Valentín, pasó por Madrid para participar en la presentación del 'roadshow' impulsado por la marca de neumáticos, un tráiler que recorrerá varias ciudades de España y Europa en las próximas semanas para acercar los Juegos Olímpicos a la sociedad.