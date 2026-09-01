Hoka presenta la zapatilla 'Tecton X 4', con placa de carbono y doble espuma para terrenos técnicos de 'trail running'. - HOKA

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Hoka ha lanzado al mercado la nueva zapatilla Tecton X 4, una evolución orientada a las carreras de montaña de alta exigencia técnica que incorpora la tecnología Proflyt X, un sistema compuesto por doble capa de espuma PEBA y placas paralelas de fibra de carbono enfocado a maximizar el retorno de energía.

El calzado ha sido diseñado para ofrecer una mayor propulsión y eficiencia en terrenos complejos gracias a la combinación de sus materiales y a una geometría MetaRocker optimizada. Asimismo, la mediasuela busca proporcionar amortiguación y estabilidad en trayectos de larga distancia, manteniendo el rendimiento en ritmos elevados de competición.

En la parte superior, la zapatilla incluye el tejido técnico Matryx Micro de propiedades hidrofóbicas, concebido para reducir el peso de la pieza y favorecer la transpirabilidad. La estructura del empeine se completa con un collar de punto tipo polaina para evitar el paso de suciedad, junto a un sistema de cordones actualizado para mejorar la sujeción del pie.

La zona inferior cuenta con la suela Vibram Megagrip Litebase, provista de tacos de cuatro milímetros destinados a incrementar la superficie de contacto y la tracción en superficies secas o mojadas. La zapatilla presenta un 'drop' de cinco milímetros y un peso por zapatilla de 275 gramos en la versión masculina y de 234 gramos en la femenina.

El producto ha iniciado su distribución comercial en tiendas especializadas de España y Portugal con un precio de venta al público recomendado de 250 euros.