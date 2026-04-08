Iberdrola lanza la séptima edición de los Premios Iberdrola Supera

Foto de familia de los galardonados durante la sexta edición de los Premios Iberdrola Supera. - IBERDROLA

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola presentó este miércoles la séptima edición de los Premios Iberdrola Supera, con los que reconoce e impulsa los mejores proyectos puestos en marcha en España en favor de la igualdad de género a través de la práctica deportiva.

Esta edición presenta una novedad con respecto a años anteriores. Los VII Premios Iberdrola Supera, que cuenta con el plazo de presentación de candidaturas desde este miércoles hasta junio, incorpora dos nuevas categorías: 'Supera Salud y Bienestar' y 'Supera Veteranas'.

La primera busca "dar reconocimiento y fomentar aquellas iniciativas que, a través del deporte, mejoren la salud y el bienestar de las personas", ya sea mediante programas de ejercicio, nutrición o salud mental; mientras que la segunda se distinguirá "aquella actividad, proyecto y/o programa que destaque por el fomento del deporte entre mujeres adultas para que sigan compitiendo y potenciando su rendimiento en un entorno adaptado a su edad", apuntó la energética.

Estas categorías se suman a las seis que han caracterizado a estos galardones en sus ediciones: 'Supera Base', 'Supera Competición', 'Supera Social', 'Supera Inclusión', 'Supera Difusión', y 'Supera Impulso Rural'.

Los proyectos presentados serán analizados por un jurado de honor compuesto por personalidades del mundo del deporte y de los medios de comunicación como Carolina Marín, Teresa Perales, Iker Casillas, Sandra Sánchez, Ona Carbonell o Alexia Putellas.

Cada una de las categorías citadas contará con una dotación de 50.000 euros, para un total de 400.000 euros. En su sexta edición, los Premios Iberdrola Supera igualaron el récord de candidaturas alcanzado, previamente, en 2024, con 1.300. En total, desde su primera entrega en 2020, la compañía ha recibido más de 5.300 proyectos.