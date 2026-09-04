'Ignite the Track', eslogan del Europeo de atletismo en pista cubierta de Valencia 2027

'Ignite The Track', Eslogan Del Campeonato De Europa De Atletismo En Pista Cubierta De 2027. - VALENCIA 2027

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité Organizador del Campeonato de Europa de atletismo en pista cubierta de Valencia 2027, que se disputará del 4 al 7 de marzo del próximo año en el Velòdrom Lluís Puig, ha presentado este viernes 'Ignite the Track' como su eslogan oficial para dicho certamen.

El anuncio del lema por parte del Comité incluyó un breve vídeo, realizado con inteligencia artificial para su publicación en los canales oficiales y las redes sociales del campeonato, arrancando su cuenta atrás justo cuando falta medio año exacto para esa cita deportiva.

Para elegir el eslogan, el Comité "tomó como referencia una de las señas de identidad más reconocibles de Valencia: las Fallas y la simbología del fuego", según explicaron los organizadores en una nota.

"La fiesta se vive a través de la pólvora, el fuego y la mascletà, símbolos de una energía muy concreta: la pasión, la fuerza y la explosión de alegría con la que Valencia celebra lo que le importa", agregó el Comité en su comunicado de prensa.

"'Ignite the Track' traslada ese mismo espíritu a la pista de atletismo. Una llama que enciende y que estalla, como en una mascletà, para representar la energía y la pasión con la que la ciudad afronta el campeonato", subrayó el mismo texto.

"Encender la pista es, en ese sentido, la manera que tiene Valencia 2027 de decir que el atletismo ya forma parte de su fiesta. Además, los días de competición coincidirán con la mascletà diaria en el corazón de la ciudad, por lo que quienes visiten Valencia durante el campeonato podrán vivir de cerca ese mismo ambiente", advirtió el comunicado.

Luego el Comité informó de que este septiembre comienza el Ignite the Track School Challenge, un reto "dirigido a centros de Educación Primaria de Valencia, Castellón y Alicante que combina atletismo, trabajo en equipo y uso del inglés y, por otro lado, continúa la convocatoria del voluntariado, que tuvo su apertura hace algunos meses".

"A estas acciones se suman otras ya confirmadas de cara a las próximas semanas, como la jornada de formación técnico-deportiva a finales de octubre, el Trofeo de Escuelas 'Road to 2027' a finales de enero y el desarrollo de Green Track Valencia 2027, el programa de sostenibilidad del campeonato", zanjó el Comité en su comunicado.