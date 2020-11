Igualdad de género y el papel de la mujer en la sociedad, a debate este jueves en las WITL Talks

Nuria Vilanova, Lorena Isasi, Sonia López y Conchita Gassó serán las ponentes de la nueva edición de estas charlas motivacionales

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La igualdad de género y el papel de la mujer en la sociedad serán los temas de debate este jueves (20:00 horas) en las WITL Talks by DKV, las charlas online impulsadas por la plataforma de contenidos inspiradores 'Where is the limit?' liderada por el ex Director Ejecutivo (CEO) de GAES Antonio Gassó.

En la conferencia participarán Nuria Vilanova, fundadora y presidenta de Atrevia, empresa global de Comunicación y Posicionamiento Estratégico; Lorena Isasi, CEO de la plataforma 'Ser Mujer Ciclista', formadora de Bestcycling y entrenadora personal; la psicopedagoga y maratoniana Sonia López, y Conchita Gassó, hija del fundador de GAES Centros Auditivos y que ha participado en las pruebas en bici de montaña Titan Desert, Titan Tropic y Titan Series; la Épica Atacama y la Pilgrim Race, entre otras.

La participación es gratuita, pero para poder conectarse en streaming a estas WITL Talks by DKV es necesario registrarse previamente en la web www.witl.es/talks.