Iker Pajares y Marta Domínguez lucharán por sendos bronces en el Campeonato de Europa de squash

Los jugadores españoles perdieron sus respectivas semifinales en Chartres

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jugador español Iker Pajares, contra el francés Baptiste Masotti, y la también española Marta Domínguez, ante la belga Tinne Gilis, han perdido este viernes sus respectivas semifinales del Campeonato de Europa individual de squash, que se está disputando en Chartres (Francia).

En el torneo masculino, Pajares cayó frente a un Masotti apoyado por la grada y que ya en octavos de final había vencido a Edmon López. Esta vez repitió como verdugo de un competidor español tras un partido que se alargó 91 minutos y cuyo resultado fue 6-11, 13-11, 8-11, 11-5 y 12-10.

Mientras tanto, en el certamen femenino, Domínguez igualmente se vio remontada por una Gilis que certificó su victoria por 7-11, 11-6, 11-9 y 11-2 en un encuentro de 45 minutos de duración. La francesa Melissa Alves será su próxima adversario en busca de la medalla de bronce.