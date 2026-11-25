Archivo - Miguel Induráin junto a Alejandro Blanco - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miguel Induráin, Mireia Belmonte, Álex Roca, el trío formado por Wayne Brabender, Clifford Luyk y Emiliano Rodríguez, y Juan Carlos Unzué son los ganadores de los Premios María de Villota que se entregarán el próximo 18 de enero en la sede del Comité Olímpico Español (COE), según anunciaron este miércoles los organizadores.

El exciclista navarro Miguel Induráin "representa una de las páginas más brillantes de la historia del deporte español" gracias a sus cinco Tour de Francia consecutivos, éxitos que se añaden a dos Giros de Italia, el oro olímpico en contrarreloj en Atlanta 1996 y el récord de la hora conseguido en 1994. "Su figura trasciende los resultados deportivos por su humildad, su deportividad y una forma de competir que le convirtió en un referente dentro y fuera de las carreteras", remarcaron desde los premios.

Por su parte, la nadadora catalana Mireia Belmonte, ganadora de cuatro medallas olímpicas, entre ellas un histórico oro en los 200 metros mariposa en Río de Janeiro (Brasil) en 2016, "es una de las deportistas más importantes de la historia del deporte español", con más de 50 metales entre Campeonatos del Mundo y de Europa.

Álex Roca, deportista que rompe barreras pese a sufrir un 76 por ciento de parálisis cerebral, lo que no le impidió en ser el primero en completar un maratón, el de Barcelona, "representa como pocos el espíritu de superación y los valores humanos que dan sentido a los Premios María de Villota", y "su historia es un extraordinario ejemplo de cómo afrontar las dificultades y convertirlas en oportunidades para inspirar a los demás".

Los Premios María de Villota reconocerán conjuntamente a tres de los grandes protagonistas de una de las etapas más brillantes de la historia del baloncesto español como son Wayne Brabender, Clifford Luyk y Emiliano Rodríguez, "piezas fundamentales del legendario Real Madrid que, bajo la dirección de Pedro Ferrándiz, dominó el baloncesto nacional y europeo durante las décadas de los 60 y 70, construyendo una dinastía que cambió la historia de este deporte en España".

Finalmente, el Premio Especial del Jurado María de Villota recaerá en el exportero y exentrenador Juan Carlos Unzué, "una figura que ha trascendido el ámbito deportivo para convertirse en uno de los grandes referentes sociales de la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)". "Su actitud, valentía y compromiso colectivo han convertido su figura en un símbolo de dignidad y superación. Un reconocimiento que conecta especialmente con el espíritu del legado de María de Villota", recalcaron los organizadores.