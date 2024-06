La industria de artículos deportivos y fitness urge a actuar para afrontar la crisis de inactividad física

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los datos publicados este miércoles por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el aumento de los niveles de inactividad física han impulsado a la industria de artículos deportivos y el fitness a pedir medidas urgentes para afrontar esta alarmante tendencia.

Los datos revelan que un tercio, el 31 por ciento, de los adultos son inactivos y no alcanzan los niveles recomendados de actividad física, fijados en 150 minutos de ejercicio moderado a la semana. De mantenerse esta tendencia, se prevé que los niveles mundiales de inactividad física aumenten hasta el 35% en 2030 (frente al 26% en 2010).

Además, existe una brecha creciente en la práctica de actividad física en función de la edad y el sexo, pues las mujeres son menos activas que los hombres en, al menos, 5 puntos porcentuales y a partir de los 60 años la inactividad física aumenta rápidamente.

Este año se publicarán nuevos datos sobre adolescentes, pero ya se conoce que el 81 por ciento no realiza suficiente actividad física para mantener una buena salud. Y el coste económico del tratamiento de enfermedades prevenibles mediante un estilo de vida más activo superará los 300.000 millones de dólares en 2030.

Por ello, multinacionales de artículos deportivos como adidas, Amer Sports, ANTA, arena, ASICS, Cycle Europe, Decathlon, Li-Ning, New Balance, Nike, On, Orbea, Pentland Brands, Puma, Restube, Shimano, SHRED., Specialized, SRAM, Tecnica Group, Under Armour, Wearable Technologies y Yonex se han unido como miembros de la Federación Mundial de la Industria de Artículos Deportivos (WFSGI) para apoyar este llamamiento a la acción urgente.

A esta acción se unen las federaciones nacionales de artículos deportivos de Austria, Brasil, Alemania, Japón, Noruega, España, Reino Unido, Estados Unidos, Cycling Industries Europe, FESI Europe e ISPO, junto con las federaciones de minoristas y de salud y forma física, FEDAS Europe, EuropeActive y Health & Fitness Association.

Las organizaciones firmantes representan a la industria de artículos deportivos, retail, salud y fitness. Juntas forman una plataforma que tiene la responsabilidad de impulsar a la industria mundial del deporte para encontrar soluciones y aplicarlas con el objetivo de abordar el creciente problema de la inactividad física.

EL PRECIO DE LA INACTIVIDAD

Los nuevos datos que muestran el aumento de los niveles de inactividad física entre la población mundial están teniendo implicaciones directas para la salud pública ya que contribuyen al aumento de la obesidad y de las enfermedades no transmisibles (ENT), que son afecciones crónicas como las cardiopatías, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes.

Mientras que los niveles mundiales de inactividad entre los adultos seguían estimándose en un 28 por ciento, la OMS había calculado que el coste de la inactividad física supera los 300.000 millones de dólares, basándose en las estimaciones de que para 2030 se espera que casi 500 millones más de personas desarrollen afecciones de salud que pueden prevenirse con una actividad física regular.

Los niveles de inactividad física en adolescentes superan el 80 por ciento y aún no se conoce el impacto total de la pandemia de la COVID-19 en los niveles de actividad física entre los niños. Si no se adoptan medidas urgentes para invertir esta tendencia, existe un riesgo muy real de que los niños y los jóvenes, a medida que crezcan, se conviertan en una importante carga sanitaria y económica para la sociedad.

COMPROMISOS DE LA INDUSTRIA

La industria de artículos deportivos y de fitness del sector privado ha asumido compromisos como aumentar la concienciación sobre la crisis, ya que, según ella, no está recibiendo suficiente atención gubernamental ni de los medios de comunicación.

Apoyar a las personas para que lleven una vida más activa físicamente aprovechando la experiencia de la industria en la comercialización del poder del deporte y la actividad física en todo el mundo y canalizando su pasión, creatividad y energía en intervenciones importantes para revertir las tendencias de inactividad física.

Aprovechar el poder de los grandes acontecimientos deportivos para concienciar sobre la importancia de la actividad física y poner en marcha iniciativas comunitarias dirigidas a las personas inactivas.

Formar asociaciones dentro de la comunidad empresarial y entre sectores para co-crear conjuntamente una nueva era de iniciativas en materia de salud en el lugar de trabajo, desplazamientos activos y actividad física que animen a los empleados a adoptar estilos de vida activos y saludables.

COLABORACIÓN PARA IMPULSAR EL CAMBIO

La industria de artículos deportivos y de fitness se han comprometido a trabajar, junto con los responsables políticos del sector público y la OMS, para hacer frente a los niveles mundiales de inactividad física, apoyando a la Organización en su labor de aplicación del Plan de Acción Mundial sobre la Actividad Física (GAPPA).

Los nuevos datos sobre inactividad revelan que el mundo está lejos de alcanzar el objetivo de la OMS de reducir en un 15 por ciento la prevalencia mundial de la inactividad física en adultos y adolescentes para 2030.

"La inactividad física es un problema importante para las comunidades de todo el mundo. El movimiento puede tener un impacto increíblemente positivo en el bienestar de las personas, tanto mental como físico, aunque sólo sean unos minutos al día. En Decathlon, somos grandes defensores de ayudar a las personas a incorporar el movimiento a su rutina diaria, en beneficio de su salud individual, pero también de la sociedad en su conjunto. A través de nuestro propósito, Mover a la gente a través de las maravillas del deporte, nuestro objetivo es construir un mundo más feliz y saludable facilitando a la gente la práctica de los deportes que les gustan de la manera que más les convenga", dijo Barbara Martin Coppola, directora general de Decathlon.

Por su parte, el presidente del WFSGI, Andy Rubin, afirmó que "abordar la crisis mundial de inactividad requiere trabajo en equipo". "Los nuevos datos sobre inactividad en adultos muestran que no se está haciendo lo suficiente para invertir la tendencia. Por eso, a pesar de ser competidores en el negocio, nos unimos para compartir nuestros conocimientos sobre el comportamiento de los consumidores y la participación de la gente en el deporte comunitario y la actividad física. Todos estamos en este negocio para ayudar a la gente a ser más activa y a desarrollar una pasión de por vida por el deporte y la actividad física y los beneficios que ello conlleva", comentó.