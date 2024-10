Iris Tió: "Nos motiva mucho que Andrea Fuentes sea nuestra nueva entrenadora"

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nadadora de artística española Iris Tió celebra la vuelta como seleccionadora de una figura "muy relevante" en su deporte como Andrea Fuentes, ganadora de cuatro medallas olímpicas, un "cambio de aire" que motiva "mucho" a todas las componentes de un equipo que logró el bronce en Paris 2024, el culmen de "un trabajo muy largo" y en el que todas fueron "a una en el momento de competir" y demostraron "madurez" para superar la presión que suponía pelear por el podio.

"Sí, Andrea ha sido muy relevante en la artística española y ya ha estado en el equipo olímpico español, así que su vuelta es una gran alegría. Creo que conoce muy bien cómo funciona aquí todo y al final pues tenemos muchas ganas y estamos muy motivadas de este cambio", expresó Tió a Europa Press durante la Gala de la Real Federación Española de Natación (RFEN).

Y es que la barcelonesa sabe que la llegada de Fuentes, que sustituirá a Mayu Fuyiki, "será un cambio de aire" y que "será seguro que muy diferente a lo de antes". "Nos tendremos que adaptar obviamente a este cambio, pero la verdad es que todas lo cogemos con mucha ilusión y nos motiva mucho que sea Andrea nuestra nueva entrenadora", admitió.

La catalana "sí" conocía personalmente a la nueva seleccionadora, pero "no como entrenadora", una faceta ante la que se muestra ilusionada. "Al final lo que intentamos también con Mayu era mucho buscar coreografías artísticas interesantes y creo que esto Andrea lo puede hacer muy bien porque ella ha formado parte del equipo desde hace muchos años y creo que esta parte la tiene muy buena", apuntó.

"Y luego también como la comunicación entre deportistas y entrenadores. Por esta parte, por lo poco que he visto, porque ya nos ha enviado algún mail de introducción, ya lo he notado muy bien", añadió Iris Tió al respecto sobre la figura de la cuatro veces medallista olímpica.

Por otro lado, confesó que en todo el equipo están "supercontentas" por la medalla de bronce que lograron en Paris 2024. "Estas vacaciones largas han ido muy bien porque todavía tenemos que asimilar todo, y descansar y pensar en todo. Ahora nos hemos reencontrado todas las del equipo después de París y la verdad que nos ha hecho mucha ilusión, hemos podido celebrarlo y estamos muy contentas", remarcó.

El equipo español estuvo desde el principio en la pelea por las medallas junto a los Estados Unidos y Japón y llegaron defendiendo el podio provisional al último día de una competición que ahora se divide en tres partes y donde los temidos 'base mark' son el gran peligro.

"En todas las competiciones es importante tener mucha tensión. Obviamente, en unos Juegos Olímpicos nosotras queríamos ir a por la medalla y lo luchamos hasta el final, y creo que todo el equipo demostró esta madurez. Sí que había nervios y momentos intensos, pero también al momento de competir todas fuimos a una y lo pudimos disfrutar también mucho", subrayó la nadadora.

Y el bronce fue el culmen a tres años de mucho trabajo que han vuelto a colocar a la artística española entre las mejores. "Es muy bonito, estamos muy contentas de haber conseguido este objetivo y también al final es un trabajo muy largo, de muchos años, que no es fácil llegar a las medallas y más con el cambio generacional, así que estamos muy contentas de que por fin haya ocurrido y esperamos seguir en el podio muchísimos años más", apuntó.

"Sí se nota la presión de ser unos Juegos, pero a mí personalmente me fue muy bien porque no noté más que por ejemplo en un Mundial, simplemente teníamos que hacer lo que hacemos cada día en los entrenamientos, nada más y nada menos. Y a mí esto me ayuda mucho y fue muy bien", admitió Tió.

Ahora, ya con Andrea Fuentes al mando, comienza un nuevo ciclo hacia Los Angeles 2028, aunque la catalana recuerda que en el equipo son "muy de ir paso a paso". "Yo estoy motivada. Al final es un trabajo de años, necesitas años para coger experiencia y para llegar a lo más alto, así que obviamente Los Ángeles está en la mente", sentenció.