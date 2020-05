Iván Pastor: "Casi se me saltan las lágrimas cuando volví al mar"

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El regatista español Iván Pastor ha reconocido que tras retomar los entrenamientos en el mar el pasado 4 de mayo necesitará tiempo para "recuperar la forma" y se lo toma "con calma", y ha desvelado que casi se le "saltan las lágrimas" cuando pudo volver a navegar.

"Cuando el pasado 4 de mayo pude, de nuevo, volver a entrenar en el mar, casi se me saltan las lágrimas. Necesitaré un tiempo para recuperar la forma. No obstante, me comparo con otros deportistas de muy diversas modalidades, que se enfrentan a muchas incertidumbres, y me considero un auténtico afortunado", señaló en una entrevista al Comité Olímpico Español (COE).

Sobre cómo pasó el confinamiento, el alicantino, cuatro veces olímpico, explicó que al principio lo llevó "relativamente bien", porque necesitaba "descansar y desconectar". "Pero, con el paso de los días, empecé a sentirme extraño y con la necesidad de volver a practicar mi deporte, que también es mi pasión. Estos 50 días se me han hecho largos", indicó.

"Ha sido una situación muy dura, imagino que para todo el mundo. Y en mi caso, estar viendo el mar, viendo que había unas condiciones increíbles de viento, olas también para surfear, y tener que estar encerrado en casa se ha hecho difícil, pero ya ha pasado que es lo más importante", añadió.

Justo antes de la declaración del estado de alarma, el de Santa Pola iba a participar en Mallorca en la regata que iba a determinar el regatista español que competiría en la clase RS:X en los Juegos Olímpicos de Tokio. "Lo paró todo. No obstante, desde muchos días antes, y con la evolución de los acontecimientos y de la crisis sanitaria, ya tenía muy claro que todo el calendario previsto iba a saltar por los aires", subrayó.

Pastor regresó al mar el 4 de mayo, aunque lo está retomando todo "con mucha calma". "Después de dos meses parado, el cuerpo se tiene que adaptar. Estoy yendo con mucha calma, también por prevenir lesiones. No por entrenar mucho ahora se recupera el tiempo perdido, y una lesión sería otra vez parar y volver a recuperarme. Entonces estoy haciéndolo todo con mucha calma y disfrutando que es lo más importante", manifestó.

Por último, habló del Proyecto FER, el programa de becas de la Fundación Trinidad Alfonso con el COE del que es intregrante. "Es un orgullo y estoy super contento. Ver que, en estos momentos tan difíciles, no se han olvidado de nosotros y nos han renovado para el próximo año... Este año es una incertidumbre de cuándo vamos a tener competiciones. Nos han ayudado con un extra para que nos podamos preparar bien en casa o preparar si tenemos una competición este año con algunos viajes extra o con dinero para material. Solo puedo decir: muchísimas gracias al Proyecto FER", concluyó.