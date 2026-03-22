El Jaén Paraíso Interior gana su cuarta Copa de España en los penaltis contra el Barça - RFEF

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Jaén Paraíso Interior alargó su idilio con la Copa de España de fútbol sala y alzó este domingo su cuarto título tras vencer en la final al Barça, decidida en los penaltis (4-2) tras un 0-0, con la actuación decisiva del meta Carlos Espíndola.

El Palacio de los Deportes de Granada, con miles de aficionados del 'Olivo Mecánico' en la grada, presenció el cuatro de cuatro de un Jaén que solo sabe ganar finales de Copa de España (2015, 2018, 2023 y 2026). El Barça, dos años sin ganar un título, alargó su rara sequía, sin remedio con Javi Rodríguez en su banquillo.

El equipo azulgrana fue anulado por la buena defensa del Jaén, en una final con pocas ocasiones. La contra fue lo más peligroso de los andaluces, mientras que Espíndola tuvo que lucirse ante Antonio. Eloy Rojas tuvo la mejor, del Jaén, en un segundo tiempo con poca convicción en los ataques, llegando así a la prórroga.

Aún sin goles, la tanda decidió el título en el Palacio nazarí, o más bien Espíndola, MVP de la final, deteniendo los lanzamientos de Antonio y Luciano Gauna, para hacer campeón a un Jaén que se volvió loco en la celebración. El Barça tendrá que seguir remando en el proyecto de Javi Rodríguez por volver a levantar un trofeo.