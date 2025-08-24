Jaime Duro y Alex Graneri logran plata y bronce y España cierra el Mundial con ocho medallas

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El palista español Jaime Duro se ha colgado la medalla de plata en la final de C1 5.000 metros del Campeonato del Mundo de piragüismo en modalidad esprint, que se ha disputado en Milán (Italia), mientras que Alex Graneri ha logrado el bronce en K1 500 metros, y España cierra la cita con un total de ocho medallas.

En la última jornada de competición en el Idroscalo de la capital lombarda, Duro, campeón de Europa de maratón, se situó tercero en las dos primeras vueltas de la prueba de larga distancia. Poco a poco, el pontevedrés fue recuperando terreno para cruzar la meta segundo (23:43.67), a solo dos segundos del moldavo Serghei Tarnovschi (23:41.31). El bronce fue para el polaco Wiktor Glazunow.

Horas antes, Graneri también se llevó metal en la final de K1 500. El mallorquín pasó la boya del ecuador de la prueba en segundo lugar, pero en los últimos metros se vio adelantado por el húngaro Adam Varga, subcampeón olímpico de K1 1.000, y cruzó la meta tercero (1:39.05). El checo Josef Dostal (1:38.43) se proclamó campeón.

A las puertas del podio se quedó el equipo español de C4 500 metros femenino, integrado por María Corbera -bronce el sábado en C1 500 metros-, Claudia Couto, Valeria Oliveira y Ana Cantero, que terminó cuarto en una final que concluyó con un tiempo de 1:49.85, a algo más de tres segundos de la campeona Hungría. Bielorrusia y China se subieron a los otros dos cajones.

También fue cuarta la extremeña Estefanía Fernández en la final de K1 5.000 metros, a ocho segundos (24:25.35) del bronce, con la sueca Melina Andersson (23:10.86) liderando un podio que también saborearon la italiana Susanna Cicali (23:54.97) y la noruega Anna Margrete Sletsjoee (24:17.48).

Mientras, Joan Antoni Moreno y Diego Domínguez, bronce en París 2024, solo pudieron ser quintos en la final de la prueba que les dio la gloria olímpica, la de C2 500 metros, dominada por Rusia. En la misma posición, quinta, acabó en la final de C1 200 metros Viktoriia Yarchevska, que el viernes se colgaba el bronce en C2 500 junto a Àngels Moreno.

En el resto de finales, Enrique Adán y Carlos García acabaron séptimos en K2 500 metros; Estefanía Fernández y Begoña Lazkano finalizaron en la novena plaza en el K2 500 femenino; Ana Cantero concluyó décima en C1 5.000; y Pedro Vázquez, undécimo en K1 5.000. En paracanoe, Inés Felipe fue undécima en la final VL2 200 metros.

De esta manera, España despide el Mundial con ocho medallas: el oro del equipo femenino de K4 500 metros; las platas de Pablo Graña en C1 200 metros, del equipo masculino de C4 500 metros y de Jaime Duro en C1 5.000 metros; y los bronces del K4 500 masculino, el C2 500 de Àngels Moreno y Viktoriia Yarchevska, María Corbera en C1 500 metros y Alex Graneri en K1 500 metros.