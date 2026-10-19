Jalen Hurts, baja indefinida en los Eagles por una trombosis venosa profunda y embolias pulmonares bilaterales

Jalen Hurts durante un partido con los Philadelphia Eagles - Manjit Narotra / Pro Sports Imag / AFP7 / Europa P

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'quarterback' titular de los Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, se perderá el resto de la temporada de la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, después de que los médicos le detectaran múltiples coágulos de sangre en los pulmones y un trombosis venosa profunda.

"En un primer momento, especialistas de Londres diagnosticaron a Jalen una trombosis venosa superficial en la pantorrilla izquierda. Tras realizar más pruebas y un seguimiento, el diagnóstico actual es de trombosis venosa profunda, así como de embolias pulmonares bilaterales", afirmaron los Eagles en un comunicado este lunes.

Los Eagles añadieron que Hurts se encuentra "clínicamente estable" y que su tratamiento debería consistir únicamente en anticoagulantes. Sin embargo, durante este tiempo, no se le permitirá "participar en ninguna actividad de contacto, incluido el fútbol americano".

Hurts fue descartado por primera vez el pasado jueves para el partido de la sexta jornada de los Eagles contra los Carolina Panthers, que se disputó este domingo. Según informan los medios de comunicación, el tratamiento durará al menos tres meses, con la temporada de la NFL acabando el 14 de febrero de 2027 con la Super Bowl.