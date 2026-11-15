La española Janire González-Etxabarri, bronce en el Mundial de surf de Perú - FOTO FESURFING

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La surfista española Janire González-Etxabarri se colgó la medalla de bronce este domingo en el ISA World Surfing Games 2026 celebrado en Punta Rocas (Perú).

La olímpica vasca de 21 años, única española que optaba a las medallas, llegó invicta a las rondas decisivas y quedó tercera en la gran final (13.63), donde defendía el oro que ganó en 2025, para ampliar su gran palmarés.

González-Etxabarri superó la séptima ronda este mismo domingo in extremis, en su última ola, para meterse en una final donde se impuso la australiana Leihani Zoric (15.50) por delante de la francesa Johanne Defay (14.67). Cuarta quedó la estadounidense Sawyer Lindblad (10.50).