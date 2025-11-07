Jaume Pueyo y Núria Castán, premios nacionales de los deportes de invierno 2025.

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El esquiador de fondo Jaume Pueyo y la rider Núria Castán han recibido este viernes los trofeos Paquito Fernández-Ochoa y María José Rienda en la IX gala de los Premios Nacionales de los Deportes de Nieve 2025, celebrada en Madrid Snozone en la que la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña (ATUDEM) y la Real Federación Española Deportes de Invierno (Spainsnow) han presentado la temporada de invierno 2025-26.

La temporada de invierno ha arrancado con el reconocimiento al mejor talento deportivo español y de la industria y las buenas previsiones del sector para el próximo invierno 2025-26, gracias a las recientes nevadas, en un acto presidido por los presidentes de ATUDEM, Jesús Ibáñez, y RFEDI, May Peus España.

Por noveno año consecutivo, se entregaron los Premios de los Deportes de Nieve, galardones que reconocen año tras año la excelencia y la dedicación de las principales personalidades e instituciones del sector de la nieve en la temporada pasada 2024-25.

Jesús Ibáñez y May Peus España destacaron el compromiso de sus respectivas organizaciones con la excelencia y el crecimiento sostenible en el ámbito de los deportes de nieve, subrayando el potencial de los deportistas para alcanzar nuevos logros y posicionar a España como referente en el panorama invernal.

Todo ello, tras una temporada 2024-25 con 5,2 millones de esquiadores, un 9,3% más respecto al año anterior, y con una inversión de 65,9 millones de euros en la mejora de las instalaciones para la temporada 2025-26. Estas acciones buscan ofrecer una gran experiencia para los visitantes y lograr una mayor satisfacción de los usuarios en un sector que da trabajo directo a 3.189 personas.

UNA TEMPORADA OLÍMPICA

El presidente de RFEDI destacó la buena pretemporada de los equipos nacionales para preparar el invierno olímpico con la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina, en Italia, del 3 al 22 de febrero.

También destacó los eventos internacionales que tendrán lugar en España como el Freeride World Tour, que tendrá lugar en Baqueira Beret del 16 al 21 de enero de 2026 o las Copas de Europa de Esquí Alpino, con un doble Slalom, programada en Baqueira el 3 y 4 de febrero de 2026.

"Hemos hecho una muy buena pretemporada y esta temporada es Olímpica y Paralímpica. Vamos a los Juegos a competir, los que irán es por méritos propios y porque tienen opciones de hacer un buen papel y digno como se merece el deporte español", comentó Peus España.

Por su parte, el presidente de ATUDEM, Jesús Ibáñez, indicó que "el sector de los deportes de nieve es una industria que atrae turismo, deporte, empleo, economía y muchos otros factores fundamentales para el desarrollo territorial".

"Desde ATUDEM trabajamos para ir cada año a más y a mejor y tenemos oferta muy interesante que ofrecer. Gracias al mundo del esquí se vive muy bien en el entorno de las estaciones, se genera riqueza en entornos de alta montaña, se invierte en sostenibilidad, hacemos el acceso a las montañas accesible y potenciamos el invierno en la campaña turística mientras tiene lugar", añadió.

En los IX Premios Nacionales de los Deportes de Nieve 2025 fueron reconocidos Jaume Pueyo como mejor deportista masculino de la temporada por su Top 14 en el Campeonato del Mundo de Trondheim (Noruega) y, entre otros resultados, su Top 10 en la Copa del Mundo de Lahti (Finlandia).

El Premio María José Rienda a la mejor deportista femenina 2024-25 fue para Núria Castán por su tercera posición en la clasificación general del Freeride World Tour, mientras que el Carolina Ruiz al deportista con mejor proyección fue para Unai López por sus dos oros en el Festival Olímpico de la Juventud Europea (FOJES) de Bakuriani (Georgia) en Slopestyle y Big Air de la disciplina de snowboard.

El Israel Planas al mejor entrenador fue para Jaime Gil, seleccionador de Fondo y Alpino, y el Blanca Fernández-Ochoa para el Women's Sports Institute. El ATUDEM lo recibió Baqueira Beret; el Comunicación, la publicación Kiss The Mountain; el Industria de la Nieve, Loterías; el SPAINSNOW, La Molina Club D'Esports; y el Madrid 'Snow4All', Audrey Pascual por su plata en el Mundial de Maribor (Eslovenia) y su Globo de Cristal en la especialidad de Supergigante.