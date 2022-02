Javier Fernández: "'Revolution on Ice' busca que el público vuelva a enamorarse del patinaje"

El presidente del COE, Alejandro Blanco, y los deportistas Javier Fernández, Regino Hernández, Ander Mirambell y Sara Hurtado durante uno de los actos de presentación del espectáculo 'Revolution on Ice'.

El presidente del COE, Alejandro Blanco, y los deportistas Javier Fernández, Regino Hernández, Ander Mirambell y Sara Hurtado durante uno de los actos de presentación del espectáculo 'Revolution on Ice'. - REVOLUTION ON ICE

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El patinador sobre hielo Javier Fernández realizó este viernes un 'cásting' a los deportistas olímpicos Regino Fernández, Ander Mirambell y Sara Hurtado en el madrileño Palacio de Hielo para su próximo 'Revolution on Ice', un espectáculo que busca "que el público vuelva a enamorarse del patinaje sobre hielo", y que se celebrará el próximo 19 de marzo en el Palacio de Vistalegre.

Aprovechando el cuarto aniversario de su medalla olímpica conseguida en Pyeongchang con su programa "Man of La Mancha", Javier Fernández invitó este viernes al primer deportista olímpico español en la categoría de skeleton, Ander Mirambell, al medallista olímpico, que también cumplía su cuarto aniversario, Regino Hernández y a la patinadora Sara Hurtado, que confirmó que estará el 19 de marzo en el espectáculo.

Tras patinar durante unos minutos sobre la pista del Palacio de Hielo, los deportistas rememoraron la hazaña de Javier Fernández, al conseguir ese bronce en los Juegos de Pyeongchang 2018. "Las probabilidades de conseguir una medalla son pocas, pero en deportes de invierno aún menos. Por eso tampoco me lo llego a creer. Sabemos lo complicado que es la alta competición", señaló.

Además, destacó el "arte" que posee una disciplina como el patinaje sobre hielo, que se aprecia perfectamente en su espectáculo. "Queremos acercar nuestro deporte a la gente. Después de lo que todos hemos pasado, necesitamos más que nunca emocionarnos. En este sentido, 'Revolution on Ice' es justo lo que busca: que el público vuelva a enamorarse del patinaje sobre hielo", expresó, además de anunciar sorpresas y un "cambio de dinámica".

El patinador estuvo acompañado este viernes por el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que elogió a los cuatro deportistas reunidos en el Palacio de Hielo. "Aquí estáis presentes cuatro grandes de la historia del deporte español, pero tenéis por delante un gran reto: no podéis dejar que vuestros logros se queden ahí y tenéis una gran labor de difusión por delante", manifestó.

Finalmente, Regino Hernández comentó no ser consciente aún de su logro, al hacerse en Pyeongchang 2018 con el bronce. "Aún no he digerido lo de la medalla olímpica. Los deportes de invierno son más un 'hobby' y tenemos que empezar a ver que nuestro país tiene un gran potencial", aseveró.