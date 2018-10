Javier Hernanz espera que el "acto de honradez" del noruego Vold "tenga el reconocimiento que se merece"

Actualizado 23/10/2018 16:06:18 CET

El palista asturiano recibió este martes el bronce mundialista al que renunció su rival tras reconocer que había cometido una infracción

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El palista español Javier Hernanz recibió este martes la medalla de bronce de la prueba de K1 5.000 del Mundial de Montemor (Portugal) gracias a "los valores del deporte" que demostró el noruego Eidvin Vold, al renunciar a la presea y reconocer que no había pasado por la sexta y última boya del recorrido, un "acto de honradez" que espera que tenga "el reconocimiento que se merece".

"El motivo de estar aquí son los valores del deporte, este reconocimiento es un premio al trabajo de base de niños, padres y entrenadores, así como a la gente que pelea y compite con rigor y honestidad", confesó Javier Hernanz este martes en el acto de entrega de su bronce en el Comité Olímpico Español (COE).

El asturiano afirmó que es un gesto deportivo que honra al noruego porque "reconoció que se equivocó" y es el verdadero "ejemplo que hay que exportar". "Este reconocimiento que me han hecho es el 25 ó 50 por ciento para el noruego y espero que tenga la repercusión que se merece, no solo la medalla, sino el acto de honradez y deportividad", aseguró.

"Ojalá marque escuela, ojalá tenga la repercusión que se merece y este chico sea un referente en el mundo del piragüismo. Asumir que tu primera medalla en un campeonato no es tuya y la merece el español porque has hecho trampas dice mucho de él. Esperemos que sirva como precedente y el que gane con trampas levante la mano y diga 'he hecho trampas'", manifestó un Hernanz "muy orgulloso de formar parte de este deporte".

El español nunca dudó que "era bronce" porque para él fue "evidente" que el noruego "se había saltado la última boya". De hecho, cuando ambos llegaron a la meta, Hernanz le recrimina que le "había impedido luchar por el oro" al darle "tres o cuatro golpes".

Pero todo este proceso de confusión comenzó cuando el palista asturiano está llegando al podio y le dicen "que sube el noruego". "El proceso fue muy rápido. Al día siguiente mandaron la declaración jurada renunciando a la medalla y diciendo que me la tenían que dar", confesó.

PERURENA: "JAVIER ACEPTÓ EL FALLO DE LOS JUECES"

En el acto, Javier Hernanz estuvo apoyado por su familia, amigos y compañeros, y el presidente del COE, Alejandro Blanco. "Estoy impactado de ver a tanta gente importante, pero el acto y el deportista lo merecen. Nadie ni nada puede sustituir ese momento de subirse al podio, pero en el caso que no fuera así, a mí me gustaría estar rodeado de gente importante para mí", comentó el dirigente.

"Yo no sé medir el éxito, pero analizando que tienes medallas en todos los campeonatos, diploma olímpico... Eso es el éxito, toda una trayectoria. Eres comprometido y leal con tus principios", afirmó Blanco para finalmente animar a Javier Hernanz a conseguir la tan ansiada medalla olímpica en Tokyo 2020.

También estuvo presente el presidente de la Federación Internacional de Piragüismo y miembro del Comité Olímpico Internacional, José Perurena, que fue uno de los que estuvo "esperando" en el podio para entregarle una medalla "que ya estaba grabada" con su nombre y que resaltó que hubo disparidad de opiniones entre los árbitros.

"Javier aceptó el fallo, algo que es difícil después de la carrera que hizo y que podría haber sido campeón mundial. Estamos aquí gracias a un deportista. Todos los entrenadores dijeron que la sexta boya no la había pasado. La federación noruega nos dijo que la medalla era de Javier y en 24 horas Vold reconoció su error", añadió destacando también la "calidad humana" del entrenador del nórdico.

Por último, el presidente de la Real Federación Española de Piragüismo, Juan José Román Mangas, remarcó que Hernanz era "justo merecedor de la medalla durante toda la competición". "Todo el equipo que trabajó con él la hizo posible y todo esto sería imposible también sin los patrocinadores y colaboradores, todos aquellos que hacen posible que fuésemos el mejor equipo a nivel mundial por segundo campeonato consecutivo", finalizó.