Jesús Álvarez y Orfeo Suárez reciben el VIII Premio Nacional de Periodismo Deportivo Manuel Alcántara

Jesús Álvarez y Orfeo Suárez reciben de manos del presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, el VIII Premio Nacional de Periodismo Deportivo Manuel Alcántara. - ALVARO CABRERA

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los periodistas Jesús Álvarez y Orfeo Suárez han recibido este jueves el VIII Premio Nacional de Periodismo Deportivo Manuel Alcántara de manos del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, en el Salón de Actos Unicaja de la Plaza de la Marina, en Málaga.

El concurso, organizado por la Fundación Manuel Alcántara con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, Fundación Unicaja y la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM), ha reconocido el mejor trabajo publicado en 2025 y una trayectoria profesional relevante.

El acto ha contado con la presencia de José Manuel Rodríguez Uribes, Daniel Pérez, director general de Deporte del Ayuntamiento de Málaga; Antonio Pedraza, presidente de la Fundación Manuel Alcántara; Francisco Cañadas, responsable de Literatura de Fundación Unicaja; y Antonio Rengel, presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga.

Orfeo Suárez ha recibido el premio al mejor trabajo del año por el artículo 'El nuevo rey Luis se apunta a la revolución', publicado en El Mundo el 5 de mayo de 2025. El periodista analizó en dicho artículo la transformación experimentada por el Paris Saint-Germain bajo la dirección de Luis Enrique, estableciendo un paralelismo con una revolución francesa y presentando al entrenador como la figura capaz de transformar un club dominado por las estrellas en un equipo cohesionado.

El jurado destacó en su fallo la construcción narrativa del artículo y la capacidad del autor para explicar, a través de la figura de Luis Enrique, un cambio de rumbo en la manera de entender el fútbol. Asimismo, valoró su capacidad para construir "un relato maravilloso sobre una historia conocida" y subrayó que se trata de un trabajo "lleno de datos objetivos y análisis certero".

Nacido en Ginebra (Suiza), en 1963, Orfeo Suárez es licenciado en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Inició su carrera profesional en La Vanguardia, a los 22 años, en 1985 y, diez después, se incorporó a El Mundo, donde en la actualidad es redactor jefe de Deportes.

Es doctor en Derecho Deportivo y ha sido profesor de grado y de máster en diferentes universidades. Colaborador habitual de TVE, ha publicado varios libros. A lo largo de su trayectoria ha cubierto como enviado especial algunos de los principales acontecimientos deportivos internacionales, entre ellos mundiales de fútbol y Juegos Olímpicos.

Por su parte, el expresidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD) Jesús Álvarez ha recibido el reconocimiento a la trayectoria profesional por sus más de cuatro décadas de experiencia en RTVE y ser una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo español.

Con una carrera vinculada a la información deportiva en televisión y a la cobertura de algunos de los principales acontecimientos internacionales, Álvarez es Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense e inició su trayectoria profesional en 1976 en La Voz de Madrid y Radio Exterior.

En 1982 comenzó a presentar el bloque de deportes de los telediarios en Televisión Española y, a lo largo de su carrera, ha conducido espacios como Estudio Estadio o Estadio 2, además de cubrir Juegos Olímpicos, mundiales de fútbol, eurocopas y campeonatos de Fórmula 1. También dirigió el área de Deportes de los servicios informativos de TVE.

El jurado destacó su condición de referente para varias generaciones de periodistas, así como una trayectoria marcada por el rigor, la información veraz y una forma de ejercer la profesión alejada de la polémica. También valoró su papel como una de las voces históricas del periodismo deportivo en España.

Desde su puesta en marcha en 2018, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo Manuel Alcántara ha reconocido trabajos de periodistas como Laura Marta Loriente, Ander Izagirre, José Ignacio Pérez Hernández, Jesús Ortiz García, Javier Sánchez Ramos y Begoña Fleitas.

Asimismo, ha distinguido por su trayectoria a figuras emblemáticas del periodismo deportivo como Alfredo Relaño, Matías Prats Luque, Olga Viza, Paloma del Río, Pepe Domingo Castaño, José Ángel de la Casa y María Escario.