Archivo - Joma apuesta por la sostenibilidad con nylon reciclado en su colección de primavera-verano 26. - JOMA - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma ha reforzado su apuesta por la sostenibilidad mediante la ampliación de su gama de tejidos responsables, entre ellos el nylon reciclado, que ha empleado en la fabricación de su colección de primavera-verano de 2026 sin comprometer la comodidad, calidad y el rendimiento de sus prendas.

Junto al nylon reciclado, la marca utiliza otras soluciones como el algodón orgánico -libre de pesticidas-, el poliéster reciclado o acabados como ECO-Bionic, que permiten optimizar los recursos y dar una segunda vida a los materiales.

En el caso del nylon reciclado, entre sus beneficios destacan la resistencia y durabilidad, ligereza y comodidad, transpirabilidad y fácil cuidado, ya que es un tejido práctico que mantiene su forma y no necesita planchado.

Esta colección representa la filosofía de Joma: el deporte y la innovación pueden ir de la mano con la conciencia ambiental. Con estas piezas, la empresa toledana pretende demostrar que es posible desarrollar ropa que cuide tanto al deportista como al planeta, combinando innovación, rendimiento y sostenibilidad en cada prenda de la colección.